Come funziona il Fanta Amici, le regole per partecipare durante il serale del talent show Da domenica 20 febbraio parte il Fanta Amici, il gioco che sulla scia del Fanta Sanremo riguarderà il serale del talent di Maria De Filippi. Il regolamento prevede 1000 monete a disposizione per acquistare la squadra vincente, formata da 5 allievi e 1 professore.

A cura di Giulia Turco

Dopo il successo del Fanta Sanremo, si riparte con il Fanta Amici, il gioco che coinvolge gli appassionati del talent show di Maria De Filippi. Come per il Festival, il gioco era già attivo lo scorso anno, per l'edizione 2020/2021 del programma, ma era passato piuttosto in sordina. Sicuramente non sarà lo stesso per questa edizione, considerando che il talent gode già di un indiscussa popolarità sui social. A poche settimane dal serale dunque, è tempo di mettere a fuoco gli allievi della scuola e prepararsi a scommettere sui talenti vincenti di questa edizione.

Quando inizia il Fanta Amici

Il gioco avrà inizio domenica 20 febbraio, durante una delle ultime puntate del pomeridiano di Amici. Lo segnala la pagina Instagram ufficiale @fantaamiciserale, che ha già tra i follower alcuni dei professori della scuola, come Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini. Si giocherà in concomitanza con la fase serale del programma, in onda il sabato sera su Canale 5. La data di inizio ufficiale non è ancora stata comunicata, ma si dovrebbe trattare della seconda settimana di marzo, come lo scorso anno.

Il regolamento del Fanta Amici

Il regolamento del gioco è molto simile a quello del Fanta Sanremo. Anche in questo caso a ciascun giocatore verrà chiesto di comporre la propria squadra vincente, formulata obbligatoriamente da 5 alunni e 1 professore. Ogni giocatore avrà a disposizione 1000 monete per poterli acquistare. I punteggi alle squadre saranno assegnati alle proprie squadre in base al comportamento di ciascun allievo che le compone e saranno validi fino al termine del programma. Inoltre, i giocatori saranno chiamati in causa tramite una serie di Minigiochi social “Twitter Stars”, “Tiktok creators” e “Il mondo di Amici sa”, che potranno influenzare l’andamento delle classifiche. Tutte le informazioni e il regolamento completo saranno pubblicati prossimamente sul sito www.fantaamici.it e sui canali social del gioco.