Quando inizia il serale di Amici 2022: la data della prima puntata Si avvicina la fase serale di Amici 2022. La prima puntata andrà in onda a metà marzo e stando alle indiscrezioni tra i giudici ci sarà ancora Stefano De Martino.

A cura di Giulia Turco

(La classe iniziale di Amici 21).

Amici di Maria De Filippi sta per approdare alla fase serale. La 21esima edizione del talent show, iniziata a settembre 2021 con le prime audizioni dei ragazzi, si avvicina al momento decisivo: quello della prima serata di Canale 5. Un vero e proprio show al quale parteciperanno solo una parte dei ragazzi di questa edizione. Tra coloro che hanno già ottenuto una maglia per il serale ci sono Carola, Dario e Michele tra i ballerini, Alex e Sissi tra i cantanti. Inoltre, stando alle prime anticipazioni sembra che Stefano De Martino sia stato confermato come giudice anche per questa edizione.

Quando inizia il serale di Amici 2022 e quanto dura

Sabato 19 marzo dovrebbe essere la data della prima puntata di Amici 2022. Non c'è ancora l'ufficialità, ma in genere il serale del talent prende il via subito dopo l'ultimo appuntamento con C'è posta per te, che dovrebbe finire appunto a metà mese. La finale di Amici probabilmente andrà in onda sabato 14 maggio, dunque la fase serale durerà circa un paio di mesi per un totale di 9 puntate. Con l'entrata in palinsesto della prima serata, cambierà anche la programmazione domenicale: l'appuntamento pomeridiano probabilmente verrà sostituito.

(Stefano De Martino giudice ad Amici 20).

Il serale di Amici sarà in diretta o è registrato?

I dettagli non sono ancora stati chiariti, ma molto probabilmente le puntate del serale di Amici continueranno ad essere registrate il giovedì pomeriggio presso gli studi Elios di Roma e mandate in onda il sabato sera dalle 21:35 su Canale 5. Solo l'ultima puntata sarà trasmessa in diretta.

(Carola Puddu è tra i ballerini già ammessi al serale).

Con il serale di Amici inizia anche il FantaAmici

Con l'avvio del serale del talent, inizia anche il FantaAmici, il gioco che prende spunto dal FantaSanremo e che coinvolge il pubblico a casa nelle dinamiche del programma. Per partecipare bisogna comporre la propria squadra, formata obbligatoriamente da 5 alunni e un professore. Ogni giocatore avrà a disposizione 1000 monete per poterli acquistare. Inoltre, il pubblico sarà chiamato in causa tramite una serie di Minigiochi social “Twitter Stars”, “Tiktok creators” e “Il mondo di Amici sa”.