Amici 21, le anticipazioni della settima puntata del Serale: chi è a rischio eliminazione Le anticipazioni della settima puntata del Serale di Amici 2022 che andrà in onda sabato 30 aprile rivelate da Amici News. Attenzione: spoiler.

A cura di Gaia Martino

Oggi, mercoledì 27 aprile 2022, è stata registrata la settima puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi che andrà in onda sabato 30 aprile 2022 alle 21.15 su Canale 5. Sono state diffuse le anticipazioni riguardo cosa è accaduto in studio, a rivelare gli spoiler il profilo Twitter Amici News. A poche settimane dall'attesissima finale, il cerchio si restringe. Gli allievi rimasti in gara sono otto, i cantanti Alex, Luigi, Albe e Sissi, ed i ballerini Dario, Serena, Michele, Nunzio, e, come per ogni puntata, uno tra loro sarà eliminato.

Chi va al ballottaggio finale nella settima puntata di Amici 21

Stando a quanto riporta Amici News oggi è stata registrata la settima puntata di Amici di Maria De Filippi che andrà in onda sabato 30 aprile 2022. Dopo sfide a ritmo di musica, di danza e di intrattenimento, a finire al ballottaggio finale sarebbero il cantante Albe e il ballerino di latino Nunzio, finito anche la scorsa puntata che ha visto l'addio al talent show di LDA. Chi tra i due allievi sarà eliminato nel prossimo Serale però, ufficialmente, non è noto. I due allievi sono finiti alla sfida finale insieme a Luigi, salvato per primo.

Oltre ad essere stato salvato, sarebbe arrivata anche un'altra bella notizia per Luigi: il cantante avrebbe vinto il Premio Tim, si legge. Sarebbe stata annunciata inoltre la notizia che presto usciranno i nuovi inediti degli allievi di Amici. Il guanto di sfida tra gli insegnanti sarebbe stato vinto dalla coppia Rudy Zerbi Alessandra Celentano.

L'ospite della settima puntata di Amici 21

Se nella scorsa puntata Maria De Filippi non ha accolto in studio alcun ospite, lasciando esibire il giudice Stash insieme alla sua band The Kolors, nella prossima puntata del Serale dovrebbe esserci un ospite molto amato dal pubblico italiano. Si tratterebbe di Ghali, stando a quanto rivela Amici News.