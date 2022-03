Amici2022 riconferma la giuria della scorsa edizione: Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash Per il serale di Amici di Maria De Filippi 2022 è stata riconfermata la giuria della passata edizione, ci saranno ancora Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash.

A cura di Gaia Martino

Dopo gli ascolti record dell'anno scorso, Maria De Filippi punta di nuovo sul cast dell'anno scorso per il serale della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. Sabato 19 marzo è attesa la prima puntata, in prima serata su Canale 5, con gli allievi che hanno conquistato la maglia d'oro e vedrà la partecipazione della stessa giuria dello scorso anno. Se Stefano De Martino era già stato confermato, le ipotesi su chi avrebbe potuto affiancarlo giravano intorno all'attrice Giulia Michielin e la cantante Giorgia. Non ci saranno loro, bensì di nuovo Stash e il Principe Filiberto.

I giudici di Amici 2022

Il blog di Davide Maggio conferma che la giuria di Amici di Maria De Filippi 2022 sarà composta ancora una volta da Stefano De Martino, Stash dei The Kolors e il Principe Emanuele Filiberto. I tre, visti di recente nello show di Rai Due di Stefano De Martino, Stasera tutto è possibile, si ritroveranno nello studio di Maria De Filippi dove, si legge, sarà ancora protagonista la gara a squadre guidate dagli insegnanti di canto e ballo dell'edizione. Nessuna novità dunque rispetto al passato nel quale il talent show ha registrato ascolti da record. La finale di Amici 20 andata in onda sabato 15 maggio 2021 ha registrato ben oltre 6 milioni di spettatori.

Finale Amici 2021

Con il Serale parte anche il FantaAmici

Dopo l'enorme successo del FantaSanremo, la novità di questa nuova edizione di Amici riguarda il gioco che coinvolge i fan e i telespettatori di Canale 5. Il FantaAmici, già disponibile per la creazione della propria squadra, regala l'opportunità a tutti di giocare con i protagonisti dell'edizione. Ognuno avrà a disposizione 1000 monete per ‘acquistare' allievi e insegnati, grazie a loro si potranno conquistare punti in base al regolamento. Il gioco è gratuito e permette ai giocatori di creare leghe private per sfidarsi tra amici.