Onde vintage, wet look e chingon: le tendenze capelli dalla Milano Fashion Week Dai tagli geometrici agli chignon sbarazzini, passando per effetto wet e look anni ’50: ecco tutte le tendenze capelli per il prossimo Autunno/Inverno 2022-23 viste sulle passerella della Milano Fashion Week.

A cura di Federica Ambrogio

Capelli effetto bagnato, raccolti vintage e chignon, ma anche tagli geometrici, onde sinuose e vaporose e righe centrali. Dopo le tendenze make up viste in passerella alla Milano Fashion Week ecco che si delineano anche i trend dedicati ai capelli del prossimo Autunno/Inverno 2022-23. Ecco i look più belli visti in passerella, da Prada a Fendi, passando per Moschino, Dolce&Gabbana, Giorgio Armani e tanti altri.

Il wet look di Calcaterra e Scervino

L'effetto bagnato resta protagonista anche per i capelli della prossima stagione invernale. Da un singolo dettaglio concentrato sulle radici di una coda di cavallo, come ad esempio il look proposto sulla passerella di Calcaterra, oppure un look completo con un total wet look.

Il wet look sulla passerella di Calcaterra

Anche sulla passerella di Ermanno Scervino è andato in scena il wet look creato dal team ghd: "L'ispirazione è un look fresco e young creato con una ponytail dall'effetto wet attraverso una texture glossy", commenta dal backstage della sfilata il lead hairstylist Pierpaolo Lai, affiancato dal team ghd per la preparazione delle modelle per la sfilata Ermanno Scervino AW22/23.

L’effetto bagnato creato dal team ghd per Ermanno Scervino

La riga laterale di Fendi

Sulla passerella di Fendi la protagonista insieme a un effetto bagnato leggero e versatile è senza dubbio la riga laterale, creata decisamente bassa e precisa.

Lo styling con riga laterale sulla passerella di Fendi

La scriminatura laterale è estremamente precisa e il ciuffo laterale viene fissato con forcine e cere in modo da lasciare il viso completamente scoperto.

La riga bassa e laterale di Fendi

Lo chignon di N°21

L'intramontabile chignon resta una delle tendenze capelli anche del prossimo autunno inverno, proprio come abbiamo visto sulla passerella di N°21.

Lo chignon alto e spettinato di N°21

Alto e spettinato, è un look sbarazzino e non troppo preciso: la radice infatti è spettinata e qualche ciocca fuoriesce dal raccolto per creare un look messy chic.

Sulla passerella di N°21 uno chignon sbarazzino

Capelli brush back: da Prada a Giorgio Armani

Pettinati all'indietro, eleganti e raffinati. La tendenza capelli brush back torna in passerella da Prada che sceglie un look voluminoso e ultra preciso.

Brush back sulla passerella di Prada

Anche Giorgio Armani, nella sua sfilata silenziosa in rispetto del popolo ucraino, sceglie un look minimal e sofisticato pettinando i capelli all'indietro e lasciando scoperto il viso delle modelle.

Giorgio Armani porta in passerella i capelli pettinati all’indietro

I look vintage di Moschino ed Elisabetta Franchi

Sulla passerella di Moschino tornano i look vintage: con gli eyeliner anni '50 sceglie raccolti vaporosi ed elaborati che ricordano nuovamente i look delle grandi dive di Hollywood.

Il raccolto vintage sulla passerella di Moschino

Ispirazione retrò anche sulla passerella di Elisabetta Franchi le cui modelle sfilano con onde sinuose e morbide portate su un alto.

Le onde anni ’50 di Elisabetta Franchi

La riga centrale di MM6 Maison Margiela e Missoni

Se Fendi osa con la scriminatura laterlae, Missoni rende protagonista la riga centrale, ordinata ed elegante abbinata ad uno styling che esalta la texture naturale del capello, creato dal lead hairstylist Mustafa Yanaz, affiancato dal team ghd per la preparazione delle modelle per la sfilata Missoni FW22/23.

La riga centrale di Missoni

Anche MM6 Maison Margiela opta per la riga centrale giocando con i contrasti: finish bagnato per la radice mentre le lunghezze e le punte sono vaporose.

Capelli wet e riga centrale per MM6 Maison Margiela

I capelli vaporosi di Luisa Spagnoli

In netto contrasto gli altri look visti sulla passerella della Milano Fashion Week Luisa Spagnoli osa con un hair styling decisamente vaporoso. Onde non troppo definite e volume estremo sono al centro dell'attenzione.

I capelli vaporosi sulla passerella di Luisa Spagnoli

Volume XL con onde che scendono eleganti sulle spalle, riga centrale e finish estremamente luminoso.

Luisa Spagnoli: onde morbide e sinuose

I tagli geometrici di Versace e Dolce&Gabbana

Grandi protagonisti delle passerelle Autunno/Inverno 2022-23 della Milano Fashion Week i tagli geometrici, lisci e precisi. In passerella, Dolce&Gabbana per esempio fa sfilare un caschetto ultra sleek dalla linea geometrica e riga centrale.

Il taglio geometrico di Dolce&Gabbana

Anche Versace porta in passerella tagli geometrici: sulla passerella sfila sia la versione corta e bon ton con il carrè con la frangia che quella più lunga audace con riga centrale e taglio netto.