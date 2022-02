Elisabetta Franchi, in passerella non solo modelle: sfilano Gessica Notaro e Sabrina Salerno Elisabetta Franchi ha presentato alla Milano Fashion Week la collezione Autunno/Inverno 2022-23, una linea che punta su femminilità e sensualità nella loro massima espressione. In passerella non solo modelle, ma donne normali: hanno sfilato anche Sabrina Salerno e Gessica Notaro.

A cura di Giusy Dente

in foto: Gessica Notaro sfila per Elisabetta Franchi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Sfilate Autunno/Inverno 2022-23 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La Milano Fashion Week è cominciata alla grande ed è ormai entrata nel vivo: è in qualche modo la festa di tutto il mondo della moda, per celebrare il ritorno alla ‘normalità' a distanza da due anni dall'inizio della pandemia, che tanto ha gravato sul settore. Finalmente sfilate in presenza, un calendario fitto di eventi, modelle di fama internazionale in passerella, celebrities provenienti da ogni parte del mondo tra il pubblico: tutto come prima del Covid-19 insomma. Peccato solo per un ‘piccolo' dettaglio: l'invasione russa in Ucraina, anche se sembra che la notizia alle sfilate milanesi non sia ancora giunta. Giusto o sbagliato che sia, tutto sta procedendo come da programma. Nella terza giornata, quella del 25 febbraio, si sono svolti tra gli altri gli attesissimi show di Missoni, Versace, Elisabetta Franchi. Intervistata da Fanpage.it, la stilista ha spiegato che idea di donna intende comunicare con la nuova collezione.

Elisabetta Franchi alla MFW: femminilità e sensualità

Elisabetta Franchi alla Milano Fashion Week ha portato in passerella la collezione Autunno/Inverno 2022-23, una linea che eleva la femminilità alla massima sensualità di cui è capace. Lo fa col velluto, col raso, coi gioielli, coi dettagli scintillanti, con le trasparenze, con le linee sinuose dei capi, che sono rivolti alle donne di tutto il mondo: "Una donna che vuole splendere" l'ha definita la stilista. Elisabetta Franchi ha deciso di far sfilare non solo modelle, ma donne vere, scelte per motivi ben precisi che ha spiegato a Fanpage.it.

in foto: Sabrina Salerno sfila per Elisabetta Franchi

Sabrina Salerno, per esempio. La stilista ha raccontato: "Perché ha la mia età, è una donna bellissima, mamma come me. Mi ha cresciuto, perché io la guardavo e guardavo questa femminilità negli anni Novanta, mai troppo ostentata ma sempre sbarazzina". La cantante ha accettato di sfilare con entusiasmo ed emozione. Ai microfoni di Fanpage.it ha commentato: "Mi diverto, voglio solo divertirmi. Solo che la passerella è lunghissima, non pensavo che fosse così lunga, ma sarà bellissimo. La donna deve piacere prima di tutto a se stessa, poi agli altri".

Leggi anche Cristina Marino e Luca Argentero alle sfilate milanesi: il look di coppia è coordinato

in foto: Hofit Golan sfila per Elisabetta Franchi

In passerella anche Gessica Notaro, la cui presenza è un messaggio forte, come ha spiegato la stessa Elisabetta Franchi: "Ha subito una gravissima violenza, però lei dice: mi sono rialzata e oggi con la mia benda sfilo, perché puoi ricominciare". Tra il pubblico diversi volti noti, tra cui Elisabetta Gregoraci e Costanza Caracciolo, entrambe entusiaste di poter finalmente prendere parte fisicamente a un evento così glamour, dopo lo stop imposto negli ultimi mesi dalla pandemia, che ha reso impossibile un normale svolgimento delle sfilate.

in foto: Gessica Notaro sfila per Elisabetta Franchi

I rapporti di Elisabetta Franchi con la (ex)coppia Hunziker-Trussardi

Elisabetta Franchi ne ha approfittato anche per smentire alcune voci circolate di recente, in merito a presunti screzi avuti con Michelle Hunziker. La conduttrice ha posto fine alla relazione con Tomaso Trussardi ed entrambi sono molto amici della stilista. Il settimanale di Alfonso Signorini aveva riportato che la Hunziker avrebbe dovuto partecipare alla sfilata con il suo brand di cosmetici, accordo poi saltato proprio per via della separazione. Per questo Elisabetta Franchi ha voluto fare chiarezza una volta per tutte circa i rapporti che ha con i due: "Assolutamente no, sono molto amica di entrambi, i giornali se ne inventano una dietro l'altra. Credo molto nella famiglia quindi quando vedo amici che si trovano in situazioni dove arrivano al capolinea io divento come una mamma chioccia".