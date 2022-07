Abiti da sposa: i vestiti a cui ispirarsi dalle sfilate Haute Couture Autunno/Inverno 2022-2023 Lunghi abiti da sposa con decori di cristalli e ricami preziosi, tubini essenziali dalle linee pulite, vestiti con gonne balloon o in seta plissé e mini dress bianchi, ecco i vestiti da sposa Haute Couture Autunno/Inverno 2022-2023 a cui ispirarsi per il look da matrimonio.

Celia Kritharioti

Sontuosi abiti bianchi, con preziosi dettagli, ricami e cristalli, solitamente chiudono le sfilate dei grandi stilisti che sfilano durante la Settimana dell'Alta Moda di Parigi. Per tradizione ogni show dell'Haute Couture si chiude con un abito da sposa, unico, vistoso e spettacolare. Diversi designer, però, scelgono di proporre in collezione non solo classici vestiti da sposa a chiusura della sfilata ma anche abiti bianchi più semplici ed essenziali. Questi sono gli abiti da osservare per capire quali sono le tendenze sposa per l'Autunno/Inverno 2022-2023 e prendere ispirazione se si è alla ricerca del vestito da sposa perfetto per il proprio matrimonio.

Le sfilate Haute Couture sono dunque il luogo perfetto per osservare gli abiti d'alta moda bianchi a cui ispirarsi per creare il proprio look da sposa, raccogliendo dettagli, osservando le forme e linee di tendenza, i decori gioielli più glamour e i tessuti preziosi perfetti per il matrimonio.

L'abito da sposa con lo spacco frontale

Una sensuale scollatura e un profondo spacco frontale caratterizzano il vestito bianco visto sulla passerella Haute Couture Autunno/Inverno 2022- 2023 di Stephane Rolland. Le linee semplici ed essenziali dell'abito sono esaltate dai volumi architettonici del maxi colletto impreziosito con bottoni e cristalli cuciti a mano.

Stephane Rolland

Il vestito da sposa a tubino

Semplice ma elegantissimo, minimal eppure così chic, il tubino bianco che ha sfilato sulla passerella Haute Couture Autunno/Inverno 2022-2023 di Alexis Mabille è l'abito giusto a cui ispirarsi per il matrimonio se desiderate un look essenziale e senza fronzoli. Se non amate tulle, cristalli, gonne vaporose, scollature e spacchi sensuali, un vestito simile, impreziosito solo dal maxi colletto ricamato, è il modello perfetto.

Alexis Mabille

Il vestito da sposa con maniche a sbuffo

Romantico ma sensuale, semplice eppure glamour, il vestito bianco in seta di Giambattista Valli lascia la pancia nuda, ha lucenti decori gioiello sul corpetto e lunghe maniche a sbuffo in tessuto trasparente e impalpabile. Alcuni dettagli nel tessuto, come le increspature sul corpetto e l'orlo arricciato, aggiungono un tocco in più al romantico modello, perfetto per le spose che amano la semplicità ma non vogliono rinunciare a un tocco glam e sensuale.

Giambattista Valli

Il vestito da sposa con gonna ampia

Bustier a cuore senza spalline, punto vita stretto e gonna ampia, l'abito da sposa più amato è quello classico, in cui le linee aderenti del corpetto si contrappongono a quelle ampie della gonna con strascico. L'ispirazione è l'abito coperto di preziosi decori di Celia Kritharioti che ha sfilato durante la Settimana dell'Alta Moda di Parigi.

Celia Kritharioti

L'abito da sposa ricamato

Ricami preziosi sul tessuto arricchiscono il modello semplice ed essenziale di Dior, in cui i decori sono protagonisti ed esaltano le linee basic di un abito accollato, con maniche lunghe a sbuffo e gonna ampia.

Dior

L'abito da sposa con i cristalli

Prezioso e scintillante l'abito da sposa color cipria in tulle di Elie Saab è ricoperto da una cascata infinita di cristalli e paillettes luminose. Il vestito Haute Couture ha corpetto trasparente e gonna aderente, al quale è applicato un grosso strascico che si confonde con il tulle del lunghissimo velo da sposa.

Elie Saab

Il vestito da sposa corto

Ormai gli abiti da sposa corti sono totalmente sdoganati e sono perfetti per le spose che non amano gli abiti classici o tradizionali. Il modello Haute Couture di Ronald Van Der Kemp gioca con volumi scultorei e spigolosi, contrapposti alla morbidezza delle applicazioni floreali in 3d sulle spalle.

RVDK Ronald Van Der Kemp

L'abito da sposa con gonna balloon

Sulla passerella Haute Couture Autunno/Inverno 2022-2023 di Chanel sfilano abiti bianchi dalle linee semplici, con bustier senza spalline e gonna balloon che lascia i piedi scoperti. Il vestito color panna, in tessuto plissé, è perfetto per chi non ama gli abiti ingombranti e troppo preziosi, ma non vuole rinunciare al romanticismo di un abito bianco classico.

Chanel

L'abito barocco

Sontuoso, letteralmente enorme, ricoperto da migliaia di cristalli cuciti a mano sull'abito e sul lungo velo, il vestito da sposa che ha chiuso la sfilata Haute Couture di Balenciaga è una vera e propria opera d'arte. Demna Gvasalia, stilista della Maison, estremizza il concetto di abito da sposa proponendo un modello volutamente esagerato, con gonna maxi e ricoperto di decori lucenti.

Balenciaga

L'abito da sposa a tunica

Il vestito da sposa a tunica, con mezzo collo e maniche corte, che ha sfilato sulla passerella Haute Couture Autunno/Inverno 2022-2023 di Fendi, ha linee estremamente semplici, esaltate dal tessuto cangiate capace di illuminare l'intera figura. Questo modello è perfetto per le spose che amano i tessuti luccicanti ma non si sentono a proprio agio con gonne troppo ampie e corpetti aderenti.

Fendi

L'abito da sposa drappeggiato

Nella meravigliosa sfilata Haute Couture di Valentino, Pierpaolo Piccioli ha inserito uno splendido abito bianco, realizzato in tessuto morbido con drappeggio sul seno, lunga gonna a strascico e maxi spacco laterale. Un fiocco nero sulla spalla e un inserto con cristalli sulla scollatura aggiungono un tocco originale al look.