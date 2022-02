Milano Fashion Week, il meglio della terza giornata: i capi must dalle sfilate Terzo giorno di sfilate alla Milano Fashion Week: ecco i capi che faranno tendenza direttamente dalle passerelle di Gucci, Etro, Missoni e Versace.

A cura di Beatrice Manca

Etro Autunno/Inverno 2022–23

Dal minimalismo di Tod's alla maglieria folk di Etro, dai texani di Missoni alla collaborazione tra Gucci e Adidas: la terza giornata di sfilate alla Milano Fashion Week ci dà un quadro di quali saranno le tendenze del prossimo inverno. Le sfilate sono di nuovo gremite di star – da Chiara Ferragni a Rihanna con il pancione – ma a far parlare sono gli abiti: tra blazer, cappe misteriose e abiti da sera ecco 6 capi must della prossima stagione, da segnare nella lista dei desideri.

1 La cappa di Tod's

Ad aprire la terza giornata di sfilate alla Milano Fashion Week è Tod's: la collezione Autunno/Inverno 2022-23 è essenziale, sofisticata nella sua semplicità. Colori assoluti – nero, bianco, ocra – e linee pulite. Il pezzo di cui non potremo fare a meno? La cappa, elegante e misteriosa, da portare anche di giorno con sneakers e stivali.

Tod’s Autunno/Inverno 2022–23

2 I texani di Missoni

Missoni firma una collezione Autunno/Inverno 2022-23 decisa e audace: l'obiettivo è farci uscire dalla comfort zone e sperimentare con nuovi tagli, proporzioni e volumi. Tra abiti aderenti (con l'iconico zig-zag colorato) pantaloni oversize e tute in pelle spalmata, una costante: gli stivali texani da portare ovunque, perfino sotto il bikini, come simbolo di femminilità forte e decisa.

Missoni Autunno/Inverno 2022–23

3 La maglieria oversize di Etro

Etro torna alle origini e manda in passerella una collezione "tattile", pensata per esaltare texture e lavorazioni dei singoli capi. Abiti tricot e maxi pullover dominano la collezione Autunno/Inverno 2022-23: sono stati disegnati per "abbracciarci" il prossimo inverno e sono già un must have.

Etro Autunno/Inverno 2022–23

4 Le giacche Adidas x Gucci

Alessandro Michele ci ha preso gusto con le collaborazioni a sorpresa: la capsule AdidasxGucci, presentata insieme alla collezione Autunno/Inverno 2022-23, ha tutte le premesse per lasciare il segno. A caratterizzarla un sapiente intreccio di abiti sartoriali e dettagli sportivi, con il logo Adidas rivisitato e corretto alla maniera di Gucci. Prepariamoci a vedere i blazer anni Ottanta ovunque.

Gucci Autunno/Inverno 2022–23

5. L'abito da sera di Elisabetta Franchi

La sfilata Autunno/Inverno 2022-23 di Elisabetta Franchi alla Milano Fashion Week è la quintessenza della femminilità: dopo la pandemia c'è voglia di tornare a uscire, a brillare, a sedurre. Il capo must have della sfilata è l'abito in velluto nero, con inserti trasparenti che disegnano sensuali geometrie sul corpo, per dive contemporanee e glamour.