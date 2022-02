Le dominatrici di Versace: la sfilata a Milano è un trionfo di corsetti e latex Donatella Versace presenta la collezione Autunno/Inverno 2022-23 alla Milano fashion Week: in passerella corsetti, completi mannish e colori pop.

A cura di Beatrice Manca

Audace, sensuale, determinata. La donna Versace per il prossimo Autunno/Inverno 2022-23 è una vera e propria dominatrice, ma più glamour che mai. Donatella Versace reinterpreta l'erotismo che da sempre caratterizza la Maison della Medusa in una nuova chiave sofisticata: abiti nude aderenti come una seconda pelle, leggings in latex e bustier rosa candy da portare sui jeans, con una strizzata d'occhio agli anni Duemila. Alla fine è la stessa Donatella a percorrere la passerella tra due ali di modelle tra cui le superstar Emily Ratajkowski, Precious Lee, Bella Hadid e un'irriconoscibile Gigi Hadid.

Versace Autunno/Inverno 2022–23

La collezione A/I 2022-23 di Versace

Basta la colonna sonora per farci entrare nel mood sensuale e provocatorio della nuova collezione Versace: una voce femminile parla di baci e tradimenti ("Ti amo, ma ho scelto Versace"). In passerella sfilano bustier alleggeriti su abiti aderenti come una seconda pelle, top con guanti incorporati e leggings in vinile. Era il 1992 quando Gianni Versace scandalizzò l'elite della moda mandando in passerella cinghie e collari bondage: le citazioni non sono più così esplicite ma l'attitudine resta la stessa. La donna Versace è la donna che non deve chiedere mai, che avanza sicura con maxi trench e zeppe vertiginose.

Versace Autunno/Inverno 2022–23

Gli abiti bustier sono alleggeriti da una tavolozza pop: verde lime, rosa, viola, rosso carminio. Ma la femminilità non è sempre sinonimo di dolcezza: neanche i completi anni Duemila, tra jeans oversize e dettagli scintillanti, fanno dimenticare per un secondo chi comanda. I minidress rosa Barbie si alternano a blazer oversize e rivisitazioni contemporanee del completo gessato con la lingerie a vista. In passerella sfilano le top più amate da Donatella: Emily Ratajkowski con un minidress scintillante indossato su leggings in vernice, Bella Hadid, Precious Lee con gli occhiali da sole e i guanti in pelle, fino a Gigi Hadid con le sopracciglia "cancellate". Alla fine le modelle tornano tutte in passerella (dalla serie: l'unione fa la forza) e Donatella esce a raccogliere l'applauso del pubblico: è lei la prima, e inarrivabile, donna Versace.