Gucci torna a Milano e sfila con Adidas: l’iconica tuta a righe diventa un abito da sera La Milano Fashion Week prosegue con la sfilata di Gucci. A sorpresa Alessandro Michele ha confermato i rumors di una collaborazione con Adidas: le tute vintage tornano protagoniste di un nuovo sartoriale.

A cura di Beatrice Manca

Alessandro Michele, visionario stilista di Gucci, lo ha fatto di nuovo: l'anno scorso presentò a sorpresa "l'hackeraggio creativo" di Balenciaga in passerella, quest'anno la collezione Autunno/Inverno 2022-23 conferma le voci di una partnership con Adidas. Il ritorno alla Milano Fashion Week dopo la lunga assenza in calendario è nel segno dell'abbigliamento sportivo e della nostalgia anni Ottanta: l'iconico logo con le tre righe di Adidas campeggia su berretti, giacche, borse iconiche e completi da sera. La sfilata è un vero e proprio evento gremito di star: da Achille Lauro a Jared Leto, da Chiara Ferragni e Fedez fino a Rihanna in dolce attesa e il compagno Asap Rocky.

Gucci ritorna alla Milano Fashion Week

La collezione si chiama "Exquisite Gucci" e aveva sollevato grandissime aspettative: è la prima presentata a Milano dopo la pandemia, all'interno del calendario della Fashion Week. L'invito alla sfilata era già un piccolo feticcio per appassionati: un libretto ad anelli, una versione moderna di "gira la moda" con cui comporre mille look diversi girando le varie sezioni. I modelli sfilano in una sala fatta di specchi, una metafora di come gli abiti riflettano la nostra personalità: a volte in modo fedele, a volte dipingendo chi vogliamo diventare. "I vestiti possono riflettere la nostra immagine in un modo esagerato e trasfigurato – ha scritto lo stilista sui social – Indossandoli, siamo capaci di trasformarci in qualcos'altro".

Gucci Exquisite

La collezione Gucci Exquisite tra sartoriale e sportswear

L’ispirazione della collezione Autunno/Inverno 2022-23 arriva dagli anni Ottanta, come sottolineato dalla colonna sonora che mixa Bronski beat e Visage. Tornano i power suit con le spalle esagerate, le tute in lamé ma soprattutto torna l’abbigliamento sportivo, tra cappellini e felpe. Il sartoriale viene riscritto alla maniera di Alessandro Michele: giacche asimmetriche e completi logati. Sui pantaloni campeggiano le tre bande verticali delle tute vintage (a proposito: è ora di tirarle fuori dall’armadio). Il logo di Adidas (ma con la scritta Gucci) campeggia perfino su cuffie da piscina e su lunghi abiti candidi da sera.

un dettaglio della collezione AdidasxGucci

Le star alla sfilata di Gucci

La sfilata è gremita di star: c'è Chiara Ferragni, con un completo rosa e due stelline adesive al posto del reggiseno, accompagnata da Fedez, c'è Jared Leto, testimonial e amico di lunga data di Alessandro Michele, ci sono Rihanna e Asap Rocky. La popstar della Barbados è la più fotografata: look in pelle che lasciava il pancione in bella vista, pelliccia viola e copricapo argentato da perfetta Cleopatra.