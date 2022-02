Rihanna alla Milano Fashion Week mostra il pancione: pelliccia e latex per la sfilata di Gucci Rihanna è arrivata alla Milano Fashion Week, ha seguito la sfilata di Gucci direttamente dalla prima fila del front-row e per l’occasione non ha esitato a mettere lo splendido pancione in mostra. Il suo look con pelliccia, latex e pizzo dimostra che si può essere audaci e sensuali anche in gravidanza.

A cura di Valeria Paglionico

La Milano Fashion Week continua, tra i nomi più attesi della terza giornata c'è stato Gucci, che ha sfilato nel primo pomeriggio con la collezione Autunno/Inverno 2022-23 firmata da Alessandro Michele. Il front-row è stato letteralmente invaso dalle star, da Jared Leto ad Achille Lauro, fino ad arrivare a Serena Williams, anche se tutti i riflettori sono stati puntati su Rihanna. La popstar è arrivata nel capoluogo lombardo col fidanzato ASAP Rocky e, complice un look audace all'insegna del glamour, ha messo in mostra il pancione con orgoglio. Poco prima dello show Anna Wintour l'ha "benedetta", augurandole così tutto il meglio per la gravidanza che volge al termine.

Il look premaman di Rihanna a Milano

Rihanna è sbarcata a Milano per la Fashion Week, ha seguito dalle prime file lo show di Gucci di Alessandro Michele, incantando tutti con il suo meraviglioso pancione. Niente abiti premaman e maxi dress, la cantante ha rivelato le forme della gravidanza con crop top e pantaloni coordinati firmati Gucci. Il primo è in pizzo e latex e le ha fasciato il décolleté, il secondo è a vita bassissima come impone il trend del momento e decorato con dei ricami in stile giapponese. Per completare il tutto ha scelto una appariscente pellicci lilla (naturalmente portata sbottonata) e un copricapo in pieno mood Cleopatra tempestato di micro specchietti. Per quanto riguarda i gioielli, ha optato per una collana lunga ed etnica, così da mettere ancora più in risalto il pancione.

Lo stile di Rihanna in gravidanza

È fin da quando ha annunciato la gravidanza con l'iconico maxi piumino rosa che Rihanna ha dimostrato di non amare i classici look premaman overzise. La star, che in un primo momento aveva preferito tenere la notizia della dolce attesa nascosta, ora ama mettere in mostra il pancione nudo: piuttosto che coprirlo, lo esalta con crop top, body stringati e fili di paillettes. Alla sfilata di Gucci si è tenuta al caldo con una maxi pelliccia ma non è stata la prima volta che si è servita di questo "trucco" per tenere il ventre scoperto e, allo stesso tempo, combattere il freddo: lo aveva già fatto alla festa per il suo 34esimo compleanno, in occasione del quale aveva scelto un modello celeste. Insomma, Rihanna è una mamma glamour, audace e sensuale e non ha alcuna intenzione di rivoluzionare il suo stile in gravidanza.