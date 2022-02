Rihanna, look trasparente anche in gravidanza: sul pancione solo fili di paillettes Rihanna si è presentata a un evento del suo marchio Fenty Beauty vestita di sole paillettes: la dimostrazione che in gravidanza non si deve necessariamente rinunciare alla sensualità.

A cura di Beatrice Manca

Chi ha detto che durante la gravidanza bisogna rinunciare alla sensualità? Rihanna è la conferma che si può essere glamour anche con il pancione: dall'annuncio della gravidanza ha stupito i fan con look premaman sempre originali, dalla t-shirt oversize al top stringato che lasciava in mostra il pancione. La cantante e imprenditrice aspetta il suo primo figlio dal rapper ASAP Rocky e intanto prosegue con i suoi molti impegni di lavoro: venerdì 11 febbraio ha partecipato a un evento di Fenty Beauty, la sua linea cosmetica, sfoggiando un look coloratissimo e glamour. La popstar ha esaltato la bellezza della pancia che cresce vestendosi "solo" di paillettes colorate.

Il look di Rihanna per il party di Fenty Beauty

Rihanna si sta godendo un momento di grandi successi personali e professionali: è apparsa radiosa al party di Fenty Beauty mentre scherzava e abbracciava felice il compagno ASAP Rocky. Per l'occasione la popstar ha scelto un look scintillante firmato The Attico: un top verde che esaltava la rotondità del pancione con un intreccio di fili di paillettes, in un gioco di trasparenze. Il top con allacciatura all'americana lasciava la schiena interamente scoperta, così come le spalle, ed era abbinato a un paio di pantaloni ugualmente trasparenti sui toni dell'indaco e del viola. I vari fili lasciavano intravedere il corpo in trasparenza: un'ode alla femminilità e alla bellezza della gravidanza.

Rihanna in The Attico

I gioielli da sogno di Rihanna

Per completare il look Rihanna ha indossato un paio di sandali Manolo Blahnik. Per quanto riguarda il make up, la diva delle Barbados ha scelto di puntare sulle labbra rosso fuoco e di tenere i suoi lunghi capelli neri sciolti sulle spalle, con uno styling liscissimo. Ma il vero punto forte erano i gioielli, che esaltavano i tatuaggi sulle mani della cantante: un bracciale di diamanti con gemme colorate di Verdura Jewelery e degli anelli del brand Messika.

Rihanna in The Attico

Rihanna indossava anche degli orecchini di ametista di Chopard, ma il dettaglio di stile era "nascosto": una body chain dorata di Jacquie Aiche che faceva capolino dal top trasparente. Secondo i rumors, il bebé potrebbe arrivare già alla fine della primavera: nel frattempo Rihanna ha dato un twist ai look premaman, rendendoli audaci, sensuali e glamour.