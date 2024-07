video suggerito

Celine Dion incanta alla Cerimonia di apertura delle Olimpiadi, brilla vestita di cristalli Dopo quattro anni di assenza dalle scene musicali, Celine Dion è tornata a cantare: si è esibita durante la Cerimonia di apertura delle Olimpiadi 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

217 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Parigi 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

È la Cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024 a ospitare un momento che il mondo attendeva da tempo: il ritorno sulle scene di Celin Dion. La sua presenza alla parata era stata preannunciata nei giorni scorsi, sollevando tante aspettative e una grande ondata di gioia: la cantante è circondata dall'affetto di milioni di fan, che non le hanno mai fatto mancare supporto e vicinanza in questi anni di splendida carriera. La diva della musica nell'ultimo periodo purtroppo ha drasticamente ridotto le sue esibizioni: è stata costretta ad annullare tutti i suoi concerti dal 2020. La sindrome della persona rigida da cui è affetta le provoca spasmi, dolori muscolari, crampi e rigidità, che le rendono impossibile cantare. Non lo faceva in pubblico da quattro anni: ma ora rieccola, finalmente.

Celine Dion all'apertura delle Olimpiadi

Prima l'avvistamento a Parigi, poi la foto condivisa dal capo di gabinetto della première dame. Tristan Bromet ha diffuso sul suo profilo Instagram la foto di Brigitte Macron con Celine Dion: questa è stata la conferma definitiva dell'esibizione della cantante, l'ufficializzazione della sua presenza. Lo show della cantante era uno momenti più attesi della cerimonia, visto che Celine Dion era assente dalle scene musicali da ben 4 anni. Fino all'ultimo è stato mantenuto il massimo riserbo, sul brano scelto per la grande occasione. TMZ ha svelato che l'artista canadese avrebbe chiuso un accordo con l'ente organizzativo delle Olimpiadi per la cifra stellare di 2 milioni di dollari per una sola canzone. A questo si sommerebbe il rimborso delle spese: il jet privato che da Las Vegas l'ha portata a Parigi, la suite al prestigioso hotel Royal Monceau, la sicurezza e gli operatori sanitari che la affiancano sempre per gestire la malattia.

Il look di Celine Dion

La diva con la sua voce ha chiuso la spettacolare cerimonia d'inaugurazione cantando in francese. Si è esibita sulle note di un classico senza tempo: L'Hymne à l'amour di Edith Piaf. Sullo sfondo, la Tour Eiffel illuminata a festa. La cantante ha sfoggiato un'elegantissima creazione argentata, interamente rivestita di cristalli, decorata con perline e frange. Un look scintillante, degno di una vera stella, che da anni brilla nel panorama musicale mondiale.