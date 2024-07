video suggerito

Il ritorno di Celine Dion alle Olimpiadi di Parigi dopo la malattia: potrebbe cantare con Lady Gaga Celine Dion, dopo anni di assenza, potrebbe ritornare sul palco nella cerimonia d’apertura dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Lo potrebbe fare con Lady Gaga sulle note di La Vie en Rose di Edith Piaf. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Vincenzo Nasto

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Celine Dion, 2024

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Parigi 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Mancano poche ore all'inizio dei Giochi Olimpici 2024, con l'inizio della cerimonia d'apertura fissata alle 19:30. Un percorso lungo la Senna, che porterà i tedofori e i portabandiere delle squadre poi alla Torre Eiffel, dove si concluderà la cerimonia. Tra le protagoniste, potrebbe esserci anche Celine Dion, la cantante canadese fotografata nelle scorse ore nello stesso hotel in cui è ospite Lady Gaga. La donna, arrivata con un jet privato a Parigi, potrebbe proprio dividere il palco con Lady Gaga sulle note di La vie en rose. Un'esibizione a suo modo storica, anche perché rappresenterebbe la sua prima comparsa sul palco a distanza di due anni dall'annuncio della malattia, la Sindrome della Persona Rigida, che l'ha costretta a fermarsi. In un'intervista concessa ad aprile a Vogue France, la cantante aveva suggerito un suo possibile ritorno, proprio nella capitale francese: "Il mio obiettivo è vedere di nuovo la Torre Eiffel!".

Il racconto della malattia e come sta oggi Celine Dion

Celine Dion ha rivelato per la prima volta alcuni problemi di salute nel gennaio 2022, quando è stata costretta ad annullare le restanti date nordamericane del suo Courage World Tour. Solo 11 mesi dopo, l'8 dicembre 20222 arriva però l'annuncio ufficiale, la comunicazione della propria malattia diagnosticata: la Sindrome della Persona Rigida. In seguito vengono cancellate tutte le date del suo tour europeo, che nel 2023 avrebbe toccato anche l'Italia, specificatamente la città di Lucca. Dopo la prima comparsa pubblica, a dicembre 2023, per assistere a una partita di hockey, a gennaio 2024 è stato annunciato il docu-film, distribuito da Amazon Prime, che avrebbe raccontato la malattia e la sofferenza dell'autrice canadese.

Nei mesi successivi, dopo esser salita a sopresa sul palco dei Grammy per premiare Taylor Swift e il suo Midnights come Album dell'anno, viene intervistata da Vogue France, dove dichiara di voler ritrovare la magia della musica, e magari vedere di nuovo la Torre Eiffel. Nel documentario, pubblicato negli scorsi mesi, vengono mostrati momenti di grande sofferenza, con Dion che descrive anche i danni collaterali della malattia, un'assuefazione agli antidolorifici come il Valium che avrebbe potuto ucciderla: "Onestamente non sapevo che potesse uccidermi. Novanta milligrammi di Valium possono ucciderti, puoi smettere di respirare. E a un certo punto il mio corpo si è abituato a 20, 30 e 40mg finché non è salito. E ne avevo bisogno, rilassava tutto il mio corpo per due settimane, per un mese. Riuscivo a portare lo spettacolo avanti. Ma ormai mi ero abituata e non funzionava più e quindi salivo sempre di più con le quantità".

Il ritorno a Parigi con Lady Gaga per le Olimpiadi 2024

Potrebbe essere la sorpresa della cerimonia d'apertura dei Giochi Olimpici 2024 di Parigi: Lady Gaga e il ritorno di Celine Dion sul palco, dopo anni di assenza. Le due cantanti sono state avvistate all'esterno dell'hotel Royal Monceau sugli Champs Elysee, con Dion che sarebbe arrivata con un jet privato direttamente dalla sua abitazione a Las Vegas, dove potrebbe riprendere il suo tour nei prossimi mesi. Secondo le indiscrezioni del Guardian, Dion potrebbe ricevere 2 milioni di dollari per esibirsi sotto la Torre Eiffel, con un mantello di piume rose e nere di Dior: le due cantanti salirebbero sul palco per cantare La Vie en Rose di Edith Piaf, interpretato da Lady Gaga per la colonna sonora del musical A Star is Born, con l'autrice che vincerà però l'Oscar per Shallow.