Céline Dion è tornata: la cantante si racconta sulla copertina di Vogue

A cura di Arianna Colzi

Céline Dion | Foto Cass Bird per Vogue Francia

Céline Dion è tornata. La cantante di My heart will go on e altri incredibili successi è tornata in pubblico dopo anni di distanza dalla scena musicale internazionale. L'artista statunitense a 55 è in copertina sul numero di maggio di Vogue Francia. Dal 2022 Dion soffre della sindrome della persona rigida, una malattia neurologica che l'ha costretta a ripensare tutta la sua carriera. A febbraio 2024, però, Céline Dion era tornata sul palco dei Grammy Awards per consegnare il premio più importante dell'anno, ossia l'Album of the Year, andato a Taylor Swift. Ora sulla copertina di Vogue si racconta.

Céline Dion agli utlimi Grammy Awards

Come sta Céline Dion: il racconto su Vogue Francia

"Sono onorata di realizzare un servizio fotografico per Vogue France. Sono molto orgogliosa che, a 55 anni, mi sia stato chiesto di rivelare la mia bellezza. Ma cos'è la bellezza? La bellezza sei tu, sono io, è quello che abbiamo dentro, sono i nostri sogni, è oggi. Oggi sono una donna che si sente forte e positiva per il futuro. Un giorno alla volta", dichiara alla rivista francese la cantante. Céline Dion ha raccontato di non aver sconfitto la malattia, visto che da questa di fatto non si può guarire. "Spero che si trovi un miracolo, un modo per curarla con la ricerca scientifica", ha aggiunto raccontando la sua vita quotidiana oggi.

Céline Dion in Schiaparelli | Foto Cass Bird per Vogue Francia

Come annunciato da Dion, il 25 giugno uscirà anche il documentario I am: Celine Dion, che racconta la vita della cantante, soprattutto quella degli ultimi anni in cui ha dovuto affrontare e imparare a convivere con la malattia. Per dialogare con i suoi fan Céline Dion, la cantante ha scelto di mettersi a nudo e mostrare i lati nascosti della sua nuova quotidianità.

Céline Dion in Saint Laurent | Foto Cass Bird per Vogue Francia

I look del ritorno di Céline Dion

Sulla copertina di Vogue Francia, Céline Dion splende in una serie di look curati da Law Roach, stylist di Zendaya. In uno degli scatti del servizio, la cantante di My heart will go on è meravigliosa mentre indossa un trench e abito in gabardine di cotone, cintura e guanti da aviatore in pelle, tutto firmato Saint Laurent. Uno degli outfit più audaci, invece, composto da un maxi cappotto fluffly di lana rosa firmato Alaïa abbinato a un paio di décollete in vernice. Un ritorno in grande stile, in tutti i sensi.

Céline Dion in Alaïa | Foto Cass Bird per Vogue France