Lo stylist Law Roach difende Zendaya: “Non sto rompendo con lei” L’addio di Law Roach allo styling è circondato da speculazioni e gossip, al centro dei quali ci sarebbe un dissidio con Zendaya. Lui stesso però ha voluto fare chiarezza sui loro rapporti.

A cura di Beatrice Manca

Da quando lo stylist delle star Law Roach ha annunciato il suo ritiro – all'apice del successo – i gossip hanno inondato il mondo della moda. Perché "l'architetto dell'immagine" più famoso e desiderato di Hollywood dovrebbe mollare tutto dal giorno alla notte dopo aver vestito star del calibro di Celine Dion, Bella Hadid, Shakira e Ariana Grande? Tra le varie teorie una era diventata più insistente delle altre: un diverbio con Zendaya, la sua cliente più famosa. Lo stylist però ha rotto il silenzio e ha voluto fare chiarezza lui stesso, affidando a Twitter un messaggio per l'attrice.

Law Roach: "Zendaya è come una sorella per me"

Se Zendaya è diventata un'icona di stile a soli 25 anni (incoronata dal prestigioso CFDA Award) è soprattutto merito di Law Roach: lo stylist l'ha presa sotto la sua ala già ai tempi di Disney Channel, quando forse in pochi avrebbero scommesso su di lei, e ha accompagnato la sua evoluzione con look rimasti nella storia del carpet. In molti in queste ore hanno ipotizzato una rottura del loro sodalizio in seguito alla firma di un contratto dell'attrice con Louis Vuitton. Lo stylist smentisce: Zendaya non c'entra e i loro rapporti sono stretti come sempre. "Ma veramente credete che stia rompendo con Z? Noi siamo per sempre!" Poi aggiunge: "Lei è come una sorellina per me; il nostro è amore vero, non uno dei tanti rapporti falsi di questo settore".

Law Roach e Zendaya

Perché Law Roach ha lasciato il fashion styling

Dietro il suo ritiro, quindi, ci sono motivazioni molto più complesse e profonde, che Roach ha laconicamente riassunto come "bugie e false narrazioni" che avvelenano l'industria della moda. In un'intervista a Vogue ha precisato che non sta lasciando la moda, ma solo lo styling delle star: non lavorerà più al fianco delle celebrità (forse ad accezione di Zendaya) ma potrebbe concentrarsi su altri progetti. Intanto veste i panni di modello nella sfilata Primavera/Estate 2023 di BOSS: cambio di carriera in arrivo?