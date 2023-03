Pamela Anderson e Naomi Campbell sfilano insieme per Boss (sotto il temporale) Sotto la pioggia battente di Miami, BOSS ha presentato la collezione Primavera/Estate 2023: in passerella Khaby Lame, Law Roach, Amber Valletta e Pamela Anderson.

Il fashion month si è concluso, ma il mondo della moda continua a stupirci con spettacolari sfilate fuori calendario. Dopo lo show di Versace a Los Angeles è la volta di BOSS, che ha presentato la collezione Primavera/Estate 2023 all'Herald Plaza di Miami, in Florida. La sfilata è stata una vera e propria parata di star: dalla veterana Naomi Campbell a Candice Swanepole, da Amber Valletta al tiktoker Khaby Lame, ormai volto del brand. Ma la vera star dello show è stata Pamela Anderson, che si sta godendo un vero e proprio rinascimento della sua carriera.

La sfilata Primavera/Estate 2023 di BOSS

Con sei mesi di ‘ritardo' rispetto al canonico calendario della moda, che presenta l'estivo a settembre e l'invernale a febbraio, BOSS ha presentato la collezione Primavera/Estate 2023 con una passerella a pelo d'acqua. Si torna all'eleganza senza tempo dei completi sartoriali, ma in versione fluida e alleggerita, quasi liquida: morbidi trench, gilet oversize sovrapposti, giacche con tagli sulla schiena e gonne scivolate. La palette rarefatta parte dal guscio d'uovo, per spostarsi progressivamente sul sabbia, del beige, del grigio e del marrone, fino al classico nero. L'acqua è parte integrante della scenografia, ma oltre alle fontane zampillanti accanto alla passerella i modelli hanno dovuto fare i conti con un acquazzone scoppiato proprio sul finale.

Pamela Anderson apre la sfilata di BOSS

Le star in passerella per BOSS

La sfilata di BOSS è stata aperta da Pamela Anderson, grintosa e sicura di sé in un tailleur color sabbia e capelli raccolti. L'ex star di Baywatch è tornata sotto i riflettori dopo l'uscita di un documentario in cui racconta in prima persona la storia, scandalo del sex tape incluso. Da allora, è una presenza fissa alle sfilate: dopo l'apparizione con maxi cappello da Jacquemus è salita in passerella per BOSS, dando prova di un fascino senza tempo.

Demi Lovato alla sfilata BOSS

Pamela Anderson era in ottima compagnia: per BOSS sfilava anche Naomi Campbell, avvolta in un abito scollato nero, per niente infastidita dall'acquazzone che ha piegato la maggior parte dei modelli.

Naomi Campbell sfila per BOSS

Grande sorpresa per il debutto in passerella di Law Roach, il leggendario stylist di Zendaya e Ariana Grande, che solo il giorno prima aveva detto addio per sempre al mondo della moda. Nel variegato e stellare cast comparivano anche il tiktoker Khaby Lame, DJ Khaled e la top model Boscono.

DJ Khaled sfila per BOSS

Non erano da meno le star in prima fila, da Demi Lovato con un trench coat bianco trasparente a Camila Morrone, l'attrice della serie tv Daisy Jones And The Six. Ancora una volta Boss ha scelto una formula diversa (ha presentato la collezione estiva nel momento in cui arriva nei negozi, puntando sul see now-buy now) e su un casting incluso, sollevando l'entusiasmo della stampa e del pubblico.