Fendi “spoglia” l’Alta Moda: la sfilata a Parigi tra veli e sottovesti Fendi chiude la Settimana dell’Alta Moda parigina: la sfilata couture Primavera/Estate 2023 celebra un’eleganza lunare e sussurrata, fatta di drappeggi e trasparenze.

A cura di Beatrice Manca

La Settimana dell'Haute Couture di Parigi si avvia alla sua conclusione: dopo quattro giorni fitti di show da sogno, la kermesse si chiude in grande stile con la sfilata d'Alta Moda di Fendi. La casa di moda romana ha presentato a Parigi la sua collezione Haute Couture Primavera/Estate 2023 disegnata dal designer Kim Jones. Una sfilata sussurrata, quasi lunare, tra abiti leggerissimi, trasparenze, strascichi e lingerie a vista.

Fendi, la sfilata Couture Primavera/Estate 2023

Creature celestiali, ninfe dei boschi vestite di impalpabile tulle, pizzo e seta. La collezione Haute Couture di Kim Jones è un inno all'eleganza rarefatta, con pochi strappi e molta poesia: in passerella appaiono abiti lingerie, babydoll con dettagli in pizzo, tuniche trasparenti con lingerie a vista e abiti bustier di paillettes indossati con cappe morbidamente scese sulle braccia.

Sfilata Fendi Haute Couture Primavera/Estate 2023

Gli orli, lunghi e asimmetrici, rischiano più volte di far inciampare le modelle che sfilano su una passerella circolare come una sala da ballo – una soluzione che avevamo già visto a Milano Moda Uomo. Tra luci al neon e musica ambient sfilano abiti drappeggiati e fitti plissé in colori pastello: celeste polvere, rosa pesca, crema, grigio chiaro e argento.

Fendi Haute Couture Spring/Summer 2023

Tornano in passerella i guanti lunghi fino al gomito, perfetti per completare gli abiti scollati con le spalline, e minibag gioiello, tonde o cilindriche, ricoperte di strass. Abiti pensati per essere indossati (ma non per stupire) che già vediamo sui prossimi red carpet, sofisticati ed eterei.