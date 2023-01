Gli abiti escono fuori dal corpo: Viktor&Rolf capovolgono l’Alta Moda a Parigi Abiti da bambola indossati nei modi più strani: al contrario, in diagonale o che avanzano accanto alle modelle. La sfilata Haute Couture Primavera/Estate 2023 di Viktor&Rolf è probabilmente lo show più originale di questa Settimana della Moda.

A cura di Beatrice Manca

Sottosopra, in diagonale, di traverso, addirittura fuori dal corpo. Gli abiti apparsi sulla passerella Haute Couture di Viktor&Rolf sfidano le leggi della gravità e capovolgono (letteralmente) il concetto di Alta Moda. Per la sfilata couture Primavera/Estate 2023 a Parigi il geniale duo di designer ha disegnato abiti da principessa indossati in tutti i modi più strani: perpendicolari al corpo o completamente rovesciati, con l'orlo che svettava sopra la testa, o ancora vestiti da ballo che camminavano accanto alle proprie indossatrici, attaccati dall'anca.

La sfilata Couture Primavera/Estate 2023 di Viktor&Rolf

Il brand Viktor & Rolf, guidato dal duo creativo Viktor Horsting e Rolf Snoeren, è famoso per la sua moda d'avanguardia: ogni sfilata è uno show inaspettato. Una delle ultime collezioni, per esempio, giocava sul concetto di paura, con spalline rigidamente sollevate che svettavano sui modelli. Stavolta i designer hanno scisso il capo e il suo utilizzo, il vestito e il corpo. Gli abiti sono classici, più classici che non si può, quasi da bambola: gonne in tulle, corpetti, fiocchi, abiti satinati da fine Ottocento a maniche lunghe. Però è come vengono "uniti" al corpo a fare la differenza.

Viktor&Rolf Haute Couture Primavera/Estate 2023

Già, a proposito di bambole: il divertissement di Viktor&Rolf ricorda l'atto infantile di giocare a vestire le Barbie o con i cartamodelli da sovrapporre alle figurine per creare look sempre diversi. Oppure, per un pubblico più digitale, il glitch di un videogioco o un bug di The Sims, con l'abito che finisce fuori posto.

Viktor&Rolf Haute Couture Primavera/Estate 2023

Gli abiti in colori pastello, scostati dal corpo, rivelavano lingerie nude e corpetti, l'unico capo che "vestiva" davvero le modelle. Tutto il resto è astrazione, gioco, ribaltamento degli schemi: se il pret-à-porter nasce per essere indossato, l'Alta Moda di Viktor&Rolf è una costruzione che esplora nuove possibilità creative. Il risultato, prevedibilmente è diventato virale sui social tra scettici e entusiasti.

Viktor&Rolf Haute Couture Primavera/Estate 2023

In ogni caso ancora una volta Viktor&Rolf hanno fatto centro: difficilmente dimenticheremo gli abiti "incastrati" sul corpo alla fine di questa Settimana della Moda di Parigi. Del resto, non è sempre tutto una questione di prospettiva?