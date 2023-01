Valentino fa ballare Parigi: la sfilata d’Alta Moda è un club dove tutto è concesso La sfilata Alta Moda di Valentino è un viaggio al termine della notte, dove l’eleganza della couture incontra l’adrenalina dei club e della disco music.

A cura di Beatrice Manca

Valentino torna a sfilare a Parigi: lo stilista Pierpaolo Piccioli, eletto miglior designer dell'anno, ha presentato la collezione Haute Couture Primavera/Estate 2023 con una sfilata sulle rive della Senna che unisce la poesia della couture all'adrenalina delle notte nei club, tra paillettes, rouches, top trasparenti e calzamaglie fluo.

Una modella scende dal taxi sul Lungosenna e entra in un palazzo parigino a passo felpato. Indossa una camicia stretta al collo da una cravatta, un blazer oversize e un fiocco come minigonna e, nonostante sia notte, ripara gli occhi con un paio di occhiali scuri a mascherina. Inizia così la sfilata Haute Couture di Valentino, come l'inizio di una festa segreta in discoteca. Sulle note degli Hercules and Love Affairs sfilano i modelli indossando top trasparenti, minidress scintillanti, caban argentati tempestati di paillettes e grandi cappe satinate.

Sotto il cappotto, nulla: vince il nude look tra giacche portate a pelle, tubini impalpabili, maxi rouches a metà tra collane e top e abiti dalle scollature a tuffo.

La palette di colori si accende di tinte pop, quasi fluo: fucsia, arancio, verde evidenziatore per i collant abbinati alle zeppe vertiginose. In passerella compaiono abiti drappeggiati, cappe dai colori vitaminici e tante, tantissime piume. Come dimenticare poi il rosso Valentino, che galvanizza trench, fiocchi e abiti floreali.

Spazio anche alle tinte assolute, il bianco e il nero, protagonisti di abiti cut out, mantelli trasparenti o minidress in pizzo abbinati alle calze ricamate. Tra gli accessori che faranno tendenza tornano gli opera gloves, i guanti alti oltre il gomito, i collant e le scarpe con maxi plateau.

Le star alla sfilata e al party di Valentino

La sfilata di Valentino è un viaggio al termine della notte, tra lo scintillio della pista da ballo e il mistero del buio, quando si esce dai locali, ci si rimette il cappotto e si scivola via verso una nuova alba.

Tra le tante, tantissime star in prima fila ad applaudire c'era Anne Hathaway, ruggente in un abito animalier, e le star di White Lotus Beatrice Grannò e Sabrina Impacciatore, glamour con la schiena nuda. Al termine dello show la notte firmata Valentino è proseguita con un party esclusivo: la prossima estate si torna a ballare, parola di Valentino.