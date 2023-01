Anne Hathaway a Parigi, l’animalier diventa gioiello: abito e collant leopardati sono scintillanti Ieri sera a Parigi è andata in scena la sfilata Haute Couture di Valentino, che in occasione della Fashion Week ha presentato la sua collezione P/E 2023. Tra gli ospiti c’era Anne Hathaway, apparsa scintillante in un look animalier dall’effetto gioiello.

Si conclude oggi la Paris Fashion Week dedicata all'Haute Couture, in occasione della quale sono state moltissime le Maison che hanno presentato le loro collezioni per la Primavera/Estate 2023. Dopo gli abiti-leone di Schiaparelli, i look ispirati agli anni '20 di Dior e il "bestiario d'alta moda" di Chanel, ieri è stato il turno di Valentino, che in passerella ha fatto trionfare le ruches, le trasparenze e i fiocchi. Il direttore creativo Pierpaolo Piccioli ha inoltre anticipato la tendenza che di sicuro spopolerà nelle prossime stagioni: quella di abbinare mini abito e collant, entrambi dall'effetto gioiello. Anne Hathaway ha seguito la mania in anteprima, rendendo il suo look animalier prezioso e scintillante: ecco cosa ha sfoggiato nel front-row del fashion show.

Il look animalier di Anne Hathaway

L'avevamo lasciata sui social con un meraviglioso selfie senza trucco, oggi ritroviamo Anne Hathaway nel front-row della sfilata Haute Couture di Valentino in una versione glamour e scintillante. Ha sfoggiato uno dei nuovi look della Maison guidata da Pierpaolo Piccioli, apparendo sensuale, audace e super fashion. Ha indossato un micro tubino leopardato aderente e con le spalline sottili che non poteva passare inosservato. Si tratta infatti di un modello fasciante con la scollatura dritta, la cui particolarità sta nel fatto che le "macchie" animalier sono state decorate con una cascata di paillettes sui toni dell'oro e del nero. Niente accessori a contrasto, l'attrice ha puntato sul total animalier.

Anne Hathaway in Valentino

Anne Hathaway col marito alle sfilate

La Hathaway ha indossato dei collant leopardati decorati con le stesse micro paillettes dell'abito, completando il tutto con décolleté col tacco a spillo e clutch bag di cristalli, entrambe animalier come il resto del look.

Anne Hathaway e il marito Adam Shulman

Capelli sciolti e ondulati, trucco appena accennato e gioielli preziosi: l'attrice non ha perso l'animo glamour che la caratterizza fin da Il Diavolo Veste Prada. Un altro dettaglio che non è passato inosservato? Non è andata alla sfilata da sola, con lei c'era il marito Adam Shulman, apparso elegantissimo con un maxi cappotto Principe di Galles. La coppia ha posato fianco a fianco di fronte i fotografi, scambiandosi abbracci e sguardi complici: insieme i due non sono forse adorabili?