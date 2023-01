Perché la foto della modella che allatta alle sfilate è diventata un simbolo per tutte le donne Il volto truccato d’oro per la sfilata e il bebé attaccato al seno: la foto di Maggie Maurer con la figlia nel backstage della sfilata di Schiaparelli è diventata virale.

A cura di Beatrice Manca

Seduta di fronte a una porta antincendio, una donna allatta la sua bambina. Un'immagine tenera, quotidiana e normale che assume tutto un altro significato se pensiamo che la stessa donna, nel giro di pochi minuti, sarebbe salita in passerella di fronte a tutto il mondo della moda, per la sfilata Haute Couture di Schiaparelli alla settimana della moda di Parigi (vi dicono nulla le teste di leone?). L'immagine di Maggie Maurer che allatta il suo bebé già truccata per lo show è diventata virale, regalando uno momento di serenità e normalità anche al patinatissimo mondo della moda.

Chi è Maggie Maurer, la modella di Schiaparelli

Maggie Maurer è una top model statunitense musa di Schiaparelli: Daniel Roseberry, direttore creativo di Schiaparelli, l'ha scelta come volto di innumerevoli campagne e sfilate per il suo fascino algido e lunare, fuori dai canoni tradizionali che da molti viene paragonata a quella di Tilda Swinton. Tutto il mondo ha conosciuto Maggie Maurer e la figlia Nora-Jane per la foto del backstage Schiaparelli, ma la modella aveva già fatto la storia sfilando incinta per Nensi Dojaka, durante il defilé Autunno/Inverno 2022, avvolta da un abito di paillettes nude.

Maggie Maurer sfila per Schiaparelli

Sui social la modella ha sempre mostrato il suo impegno per abbattere gli stereotipi sulla maternità, un momento non esattamente celebrato nel mondo della moda: solo di recente i pancioni sono timidamente apparsi sulle passerelle e sulle copertine, nel segno di una moda che accoglie tutti i corpi. Maurer ha posato con il pancione bene in vista per Peter Do e ha perfino indossato il completino sforbiciato virale di Miu Miu commentando "anche il bebé nella mia pancia voleva indossare questo look". Dopo la nascita di Nora-Jane la modella ha portato avanti la sua battaglia per normalizzare l'allattamento sui luoghi di lavoro: ha sempre portato la bimba con sé sui set, allattandola tra uno scatto e l'altro.

La foto virale di Maggie Maurer che allatta al lavoro

Lo scatto ‘rubato' alla sfilata di Schiaparelli l'ha consacrata come un simbolo della maternità e della forza delle donne, quando in realtà parla solo di un gesto che dovrebbe essere normale (ma ancora non lo è). Allattare sul luogo di lavoro è una sfida – o un tabù – ancora per troppe donne. Ma la foto è diventata virale anche per il senso di solidarietà che suscita in noi: conciliare vita privata e lavoro è una battaglia di tutti, uomini e donne, madri e non. Senza dimenticare la bellezza surreale dello scatto, pieno di grazia e dolcezza: con il volto truccato d'oro e la mano che sfiora morbidamente il seno Maggie Maurer sembra una Madonna rinascimentale. La forza della foto è la sua normalità, lontanissima dalla perfezione delle passerelle: la sedia contro la porta, l'accappatoio, la mantellina di plastica trasparente sporcata dal trucco. E poi la forza della vita della bimba che si attacca al seno: perché chiediamo ancora alle donne di nascondere tutto ciò?