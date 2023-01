Cristalli, piume e abiti scultura: le tendenze dalle passerelle Haute Couture di Parigi per la P/E 2023 Abiti principeschi in tulle o con lucenti decori gioiello, piume e paillettes, colori pastello e vestiti metallic, giacche in versione couture e completi mannish dalle linee scultoree, ecco tutte le tendenze e i look più belli visti sulle passerelle Haute Couture Primavera/Estate 2023 di Parigi.

Si è conclusa a Parigi la Settimana dell'Alta Moda, sulle cui passerelle hanno sfilato le collezioni Haute Couture per la Primavera/Estate 2023 dei grandi nomi della moda, aa Dior a Valentino, da Giorgio Armani a Fendi, passando per Schiaparelli, Chanel, Elie Saab e Zuhair Murad. L'Alta Moda si differenzia dalla moda prêt-à-porter: gli abiti Haute Couture solitamente non sono venduti nelle boutique monomarca, si tratta di modelli d'alta sartoria, spesso realizzati a mano, modelli unici con decori preziosi.

Sulle passerelle Haute Couture sfilano dunque quegli abiti che vedremo indosso alle celebrities sui red carpet o verrano acquistati da Vip client in tutto il mondo. Si tratta di vestiti sontuosi, abiti principeschi, con voluminosi decori, vere e proprie opere d'arte da indossare che sembrano sculture in tessuto. Nelle collezioni dell'Haute Couture non mancano mai paillettes, incrostazioni di cristalli, piume e tulle. Le novità per la Spring/Summer 2023 sono i look in colori pastello e soprattutto gli outfit con capi, come piumini e giacche trapuntate, che solitamente non si vedono nelle collezioni di Alta Moda. Anche il power suit, ovvero il completo in stile mannish con blazer e pantaloni, conquista il suo posto al sole nei catwalk di Parigi.

Rouche, volant e volumi scultorei

Ruche, volant, tessuti che sembrano prendere vita su abiti dai maxi volumi e dalle forme scultoree: nelle collezioni d'Alta Moda non mancano mai i look con dettagli extra large. A regnare sono tubini con avvolgenti ruche, come i modelli apparsi sulla passerella di Valentino. Georges Chakra fa sfilare lunghi vestiti dai colori bright, con maxi scollature simili a sculture in tessuto, mentre , propone mini dress dove spalline e scollature avvolgono letteralmente il corpo.

Piume

Per la Primavera/Estate 2023 i look con le piume, maxi o mini, tridimensionali o cucite sul tessuto in modo da creare superfici che sembrano il manto di un pavone, saranno un must. Lena Erziak sceglie piume in rosa antico per avvolgere pancia e fianchi, creando minigonne haute couture. Sono maxi e rosse le piume scelte da Pierpaolo Piccioli per le giacche simili a bomber della collezione couture ispirata dal mondo del clubbing di Valentino, sottili e impalpabili, invece le piume sugli abiti di Ashi Studio, Zuhair Murad e Giambattista Valli.

Colori pastello

Tenui, dolci e romantici, i colori pastello conquistano l'Alta Moda per la Primavera/Estate 2023, via dunque con abiti in celeste, pesca, rosa pallido e lilla. Da Viktor&Rolf sfilano principeschi abiti in tulle celeste con bustier a cuore e vaporose gonne, più aderenti e longilinei i vestiti drappeggiati di Fendi realizzati nella stessa nuance. Rosa pastello e lilla sono il fil rouge della collezione Haute Couture di Giambattista Valli, Giorgio Armani Privé e Chanel.

Metallic

Abiti in oro e argento che avvolgono il corpo come armature, drappeggi in tessuto lamé dorato o silver e tessuti ricoperti di micro paillettes lucenti: il metallic mood è una delle tendenze della Primavera/Estate 23. Maria Grazia Chiuri disegna per Dior lunghi abiti drappeggiati in tessuto oro e bronzo, da Fendi sfilano abiti lingerie in tonalità metalliche, mentre Alexi Mabille ed Elie Saab propongono abiti monospalla e modelli peplo in argento.

Il completo mannish

Blazer, completi gessati e tailleur con pantaloni conquistano le passerelle Haute Couture. Il power dress, dopo aver letteralmente spopolato nel prêt-à-porter, sfila anche sulle passerelle d'Alta Moda, dove solitamente appaiono solo abiti principeschi e lunghe gonne. Schiaparelli propone tailleur gessati con giacche strutturate dalle maxi spalle, dalle maniche lunghissime e con punto vita stretto, abbinate a pantaloni palazzo. Da Valentino blazer oversize sfilano abbinati a culotte e micro gonne, mentre Dior propone completi minimal con pantaloni crop e blazer doppiopetto.

Cristalli, paillettes e decori sparkling

I dettagli lucenti, cuciti a mano su corpetti, tubini e long dress da sera, illuminano le passerelle Spring/Summer 2023 di Parigi. Gli abiti si trasformano i gioielli grazie a preziose incrostazioni di pietre, cristalli e paillettes. Nella collezione d'Alta Moda di Giorgio Armani Privé i look più belli sono quelli con abiti interamente ricoperti di cristalli, luminose frange dorate caratterizzano gli splendidi abiti da sera di Dior e Valentino, mentre Viktor&Rolf impreziosiscono i bustier degli abiti con grossi decori gioiello. Più essenziali i decori sparkling di Chanel, su abiti neri e sui coordinati in bouclé. Zuhair Murad ed Elise Saab, infine, fanno sfilare abiti con caleidoscopici disegni interamente realizzati con cristalli.

Tulle

L'alta Moda della prossima stagione calda è romantica ma anche rock, le lunghe gonne vaporose e gli abiti in tulle che ricordano quelli di una principessa sfilano in passerella ma rivisti e corretti con forme nuove e colori inconsueti. Il tulle appare in versione moderna su mini dress dalle gonne corte abbinati ad altissimi cuissardes e su vestiti fluo come i modelli di Alexandre Vauthier e Giambattista Valli.

Il piumino in versione couture

Solitamente escluso dalla couture, il piumino entra di diritto nel guardaroba d'Alta Moda sfilando sulle passerelle di Parigi. Addio dunque a pellicce e cappottini, il nuovo must sono piumini e giacche trapuntate. Da Georges Hobeika sfilano capospalla dalle linee over e dai colori pastello, mentre Schiaparelli propone lunghi cappotti strutturati dalla vita stretta e dalle spalle imponenti che ricordano in tutto e per tutto i classici piumini.