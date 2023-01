Anne Hathaway senza trucco con i capelli spettinati: nel selfie al naturale è meravigliosa Anne Hathaway non ha paura di rivelare il suo aspetto al naturale e lo ha dimostrato sui social, dove è apparsa meravigliosa in un selfie acqua e sapone.

A cura di Valeria Paglionico

Una delle manie che spopolano sui social da qualche anno a questa parte? Quella di postare dei no make-up selfie, ovvero delle foto "al naturale" in cui si mette in mostra tutta la propria bellezza senza filtri e senza artifici. Le star lo sanno bene e non perdono occasione per seguire il trend. C'è chi si fotografa tra le lenzuola poco prima di dormire, chi si immortala al risveglio e chi semplicemente documenta i propri momenti "casalinghi", ad accomunare tutti c'è il fatto che rinunciano al trucco per mostrarsi come dei "comuni mortali". Anne Hathaway non ha resistito alla moda e sui social ha postato un meraviglioso selfie in versione acqua e sapone.

Il dolce risveglio di Anne Hathaway

Anne Hathaway è una delle dive del cinema più amate al mondo e, nonostante gli anni che passano, continua a essere splendida e glamour. Sono ormai lontani i tempi in cui ricopriva i panni di Andie in Il diavolo veste Prada ma non ha perso la passione per la moda, tanto da apparire sempre splendida e glamour sui red carpet internazionali più ambiti. Tra le mura di casa, però, lascia spazio alla comodità e sui social non ha paura di documentarlo. Nelle ultime ore, ad esempio, ha documentato il dolce risveglio con un cappuccino decorato con uno stencil che riproduceva il suo viso. Quale migliore occasione di questa per scattarsi un selfie al naturale.

Il selfie al naturale di Anne Hathaway

L'attrice si è immortalata in primissimo piano mentre è ancora stesa nel letto. Indossa un accappatoio bianco tenuto chiuso sul décolleté e ha il capo poggiato sul cuscino. Ha i capelli spettinati e fluenti che le cadono sulle spalle e lo sguardo rivolto dritto in camera, anche se il dettaglio che attira maggiormente le attenzioni è il viso acqua e sapone. Ha le guance naturalmente rosse, la bocca al naturale e gli occhi contornati semplicemente da un tocco di rimmel ma, nonostante la quasi totale assenza di trucco, è assolutamente meravigliosa. In quanti direbbero che la Hathaway ha compito 40 anni solo qualche mese fa?