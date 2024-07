video suggerito

Da Zendaya a Charlize Theron: tutti i look delle star al party per le Olimpiadi a Parigi Alla vigilia della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024, atleti e star di Hollywood hanno partecipato all’evento che ha celebrato lo sport e l’inizio dei Giochi Olimpic: da Serena Williams a Lebron James, passando per Charlize Theron e Anna Wintour, scopriamo tutti i look della serata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Charlize Theron e Zendaya

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Parigi 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le Olimpiadi di Parigi 2024 entrano nel vivo. Oggi alle 19.30 prenderà il via la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici con la sfilata dei comitati olimpici lungo la Senna, in uno spettacolo che si preannuncia memorabile. Ieri, giovedì 25 luglio, si è tenuto il party Prelude to the Olympics, la festa ospitata da Fondazione Louis Vuitton che celebra l'inizio dei Giochi. Tanti gli atleti presenti, dall'ex tennista Serena Williams fino alle star del basket e del tennis, Lebron James e Novak Djokovic. Non sono mancate anche le dive di Hollywood, dalla sempre impeccabile Zendaya passando per la divina Charlize Theron. Scopriamo tutti i look dell'evento che celebra l'inizio di Parigi 2024.

Gli outfit all'evento pre olimpico a Parigi

Divina ed eterea, Charlize Theron è stata una delle star del Prelude to the Olympics. L'attrice ha calcato il blue carpet dell'evento organizzato da Pharell Williams, Direttore Creativo delle collezioni Uomo di Louis Vuitton, Anna Wintour e Bernard Arnault. Theron ha sfoggiato un mini abito total white monospalla firmato Dior: dalla spallina, poi, cadeva sinuoso uno strascico drappeggiato che dava all'abito un'allure statuaria, quasi a ricordare gli abiti dell'antica Grecia. Completavano il look un paio di sandali dorati che si abbinavano alla clutch.

Charlize Theron in Dior

Tra le star della serata, poi, non poteva mancare Zendaya. L'attrice di Challengers era magnifica in un abito smanicato con silhouette a sirena nero firmato Louis Vuitton, brand di cui è ambassador. Il vestito a rete era illuminato da una serie di strass: il look era completato da una mini pochette sempre firmata dalla Maison francese.

Zendaya in Louis Vuitton

Tanti anche gli sportivi presenti al gala a Parigi. L'ex campionessa di tennis Serena Williams ha sfoggiato una lunghissima chioma mossa biondo platino che si abbinava perfettamente a un completo total black composto da blazer, pantalone sartoriale e gilet doppiopetto firmato Louis Vuitton. Stesso brand anche per il campione NBA Lebron James, che ha sfoggiato una giacca in denim con motivo Damier. Completo blu, invece, per il 23 volte campione slam Novak Djokovic abbinato alle immancabili sneakers bianche.

Novak Djokovic e Jelena Djokovic

Infine, non sono mancati anche Rosalia e Jeremy Allen White, (presunta) coppia più chiacchierata di Hollywood: la cantante spagnola e l'attore di The Bear sono arrivati separati sul blue carpet lui indossando un completo nero sartoriale di Louis Vuitton, mentre lei era splendida in un abito effetto trasparente con ricami della collezione cruise di Dior.

Rosalia in Dior