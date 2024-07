video suggerito

Cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi, orario della sfilata e dove vederla in TV e streaming sulla Rai Oggi, venerdì 26 luglio alle ore 19:30 iniziano ufficialmente i Giochi di Parigi con la Cerimonia d’Apertura dell’edizione 2024 delle Olimpiadi. Diretta in chiaro in TV su Rai 2, in streaming su RaiPlay. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Oggi, venerdì 26 luglio alle ore 19.30 iniziano ufficialmente i Giochi di Parigi con la Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi 2024. Sarà una celebrazione unica nel suo genere e che sarà destinata a rimanere nella storia perché non avverrà in uno stadio bensì nel cuore della capitale francese, lungo la Senna su un percorso di 6 chilometri. L'evento sarà trasmesso in diretta TV in chiaro su Rai 2 e a pagamento su Discovery+ e Eurosport, disponibile anche su Sky e DAZN.

10.500 atleti pronti a sfilare lungo le strade di Parigi in una cornice unica e irripetibile: i sei chilometri in cui sfileranno i rappresentanti dei 206 Paesi presenti ai Giochi inizieranno dall'iconico ponte Austerlitz accanto al Jardin des Plantes, per poi attraversare le due isole centrali, l’Île Saint Louis e l’Île de la Cité, percorrendo dieci ponti. A bordo delle loro imbarcazioni, gli atleti vedranno alcuni dei luoghi ufficiali dei Giochi come Place de la Concorde, l'Esplanade des Invalides, il Grand Palais e infine il Pont d'Iéna dove la sfilata si concluderà alle 23:00 circa davanti al Trocadéro e la sua piattaforma ufficiale per un gran finale.

Olimpiadi 2024, a che ora inizia la cerimonia di apertura: l’orario

Come detto la Cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Parigi 2024 si terrà oggi, venerdì 26 luglio, con l’intera giornata che sarà dedicata all’evento tanto che non sono previste gare in programma. L’orario della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi 2024 è quello delle 19.30, per un incredibile show a cielo aperto con la tradizionale sfilata di tutti gli atleti partecipanti divisi per nazioni. La cerimonia d’apertura dei Giochi avverrà alla presenza del presidente francese Emmanuel Macron, con circa 3.500 artisti che si esibiranno lungo tutto il corso dell'evento che durerà circa fino alla mezzanotte.

Dove vedere la cerimonia di apertura in TV e streaming: il canale Rai

Copertura televisiva imponente anche in Italia per non perdere nulla dei Giochi 2024. La cerimonia d'apertura che inizia alle 19:30 sarà trasmessa in diretta TV in chiaro da Rai 2 e su Eurosport, disponibile anche per gli abbonati Sky e DAZN. Totale anche la copertura dell'evento in streaming: in chiaro e senza costi aggiuntivi su RaiPlay, che seguirà l'intera cerimonia visibile a tutti, oppure su Discovery+, che trasmetterà integralmente tutta la kermesse olimpica. La cerimonia sarà trasmessa in streaming anche su Sky Go, NOW e DAZN.

Il programma della Cerimonia di apertura: l’ordine della sfilata e ospiti

La Cerimonia d'apertura inizia alle 19.30 e l’Italia sarà la 91ª Nazione a sfilare, sulle 207 rappresentate. Dunque, l'Italia non apparirà prima delle 21:00. L’ordine di sfilata è determinato dall’ordine alfabetico, ma con alcune eccezioni che vanno tenute ben in considerazione. La parata sarà infatti aperta dalla Grecia, in quanto culla dei Giochi. Al secondo posto il Team dei Rifugiati, che sventolerà la bandiera olimpica.

Per la prima volta nella storia la parata dei Paesi partecipanti non avrà luogo all’interno din uno stadio Stadio ma lungo un fiume, all'aperto: le varie delegazioni saranno infatti a bordo di alcune barche e percorreranno un tratto di sei chilometri sulla Senna, dal Ponte di Austerlitz fino al Trocadero, davanti alla Torre Eiffel in una cornice unica. Gli azzurri saranno sulla barca insieme a Israele e Giamaica con i portabandiera dell’Italia che saranno Gianmarco Tamberi e Arianna Errigo.

Tra gli ospiti annunciati, Céline Dion, la star canadese che avrà un ruolo tutto da scoprire nello show ideato da Thomas Jolly. Potrebbe eseguire "L'Hymne à l'amour" di Edith Piaf, in una performance imperdibile visto che Céline Dion non canta in pubblico da oltre 4 anni e la sua ultima tournée è stata annullata. Altra star attesissima è Lady Gaga, che dovrebbe eseguire un brano in francese, come fece nel film "A star is born", dove cantava anche lei un successo di Edith Piaf, "La vie en rose".