Chi sono le Phryges, le mascotte delle Olimpiadi di Parigi 2024: rappresentano un ideale Cosa rappresentano le Phryges? Sono le mascotte di Parigi 2024 ispirate al berretto frigio, il copricapo iconico della Rivoluzione Francese che ha la punta ripiegata in avanti. E una delle due è confezionata con una protesi al posto della gamba destra.

Una Phryge Olimpica e una Phryge Paralimpica, sono le mascotte delle Olimpiadi di Parigi 2024. Il richiamo storico e un altro di tipo sociale caratterizzano questi due pupazzi stilizzati che recano i colori della bandiera francese (rosso, bianco e blu), nella parte anteriore hanno il logo dorato di questa edizione dei Giochi e un nodo con nastri che fanno da ornamento nazionale.

Cosa sono le mascotte Phryges e cosa rappresentano

Cosa rappresentano? Sono ispirate al berretto frigio, il copricapo iconico della Rivoluzione Francese che ha la punta ripiegata in avanti. E uno dei due è confezionato con una protesi al posto della gamba destra. Perché questa scelta? È un simbolo di inclusione oltre che di libertà e capacità da parte delle persone di sostenere le sfide più importanti della propria vita. Si spiega così la scelta di mostrare una disabilità visibile per veicolare un messaggio molto forte di solidarietà e fratellanza, maggiore attenzione alla tutela dei diritti.

"Abbiamo preferito dare evidenza a un ideale più che a un animale – le parole del presidente di Parigi 2024, Tony Estanguet, che fornì anche altri dettagli sulla predilezione per quel particolare tipo di mascotte -. Ecco perché la scelta è caduta sul cappellino frigio perché è un simbolo molto forte della nostra Repubblica. Per i francesi è sinonimo di libertà oltre a essere un indumento molto popolare".

Il richiamo alla Rivoluzione Francese e all'inclusione

L'opzione che fa riferimento al cappello e alla Rivoluzione Francese non è solo un riferimento storico che fa parte della tradizione transalpina. Dietro quella opzione c'è un ragionamento che si spinge oltre. Ne ha parlato la Brand Director di Parigi 2024, Julie Matikhine che ha raccontato quale tipo di lavoro c'è stato dietro quella decisione e come si è arrivati a quella finale delle Phryges.

"In base alla nostra narrazione queste due figure rappresentano personaggi di un grande evento che ha per teatro la Francia e hanno il compito di guidare una rivoluzione". Quale? "Dimostrare che lo sport può cambiare tutto nella società realizzano grandi imprese senza tralasciare valori come la fratellanza, la solidarietà e la possibilità di crescere e andare avanti tutti assieme".