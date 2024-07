video suggerito

Caos a Parigi prima delle Olimpiadi, massiccio attacco e incendi alle linee TGV: “Atto vandalico” La circolazione ferroviaria dei treni ad Alta Velocità (TGV) è stata interrotta questa mattina, venerdì 26 luglio, a seguito di una serie di incendi a Parigi e nelle città circostanti. Per SNCF si è trattato di un “massiccio attacco” che avrà conseguenze per tutto il weekend su almeno 800mila persone. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Davide Falcioni

Caos nel giorno di inizio delle Olimpiadi di Parigi. La circolazione dei treni ad alta velocità (TGV) è stata interrotta questa mattina, venerdì 26 luglio, a seguito di una serie di atti dolosi e incendi in alcuni importanti snodi della rete ferroviaria. Secondo quanto riferisce la SNCF (Société nationale des chemins de fer français) quello in corso in questi minuti è "un massiccio attacco per paralizzare la rete", un attacco coordinato e premeditato. Questi atti dolosi hanno riguardato i collegamenti tra Parigi e l’Ovest, il Nord e l’Est della capitale, mentre un altro sabotaggio è stato "sventato" sulla linea del Sud-Est.

In seguito al massiccio attacco sono stati mobilitati tutti i servizi di intelligence. Lo riferiscono fonte della sicurezza mentre si registrano disagi molto pensanti a 3 delle 4 linee del TGV a poche ore dalla cerimonia di apertura dei giochi olimpici.

Stando a quanto riporta Le Monde al momento non vi sarebbero indizi che collegherebbero gli attacchi alla cerimonia di apertura dei Giochi olimpici, che avrà luogo questa sera nel cuore della città. Le squadre di SNCF Réseau "sono già sul posto per effettuare la diagnosi e iniziare le riparazioni" , ma questa "situazione dovrebbe durare almeno tutto il weekend" , ha precisato SNCF, chiarendo che gli spostamenti a Parigi e verso le città circostanti potrebbero essere particolarmente difficoltosi. "Tutti gli utenti saranno informati via SMS della circolazione dei loro treni", ha dichiarato la SNCF all'Agence France-Presse. L'operatore consiglia "a tutti i viaggiatori di posticipare il viaggio e di non recarsi in stazione", specificando nel comunicato che tutti i biglietti sono scambiabili e rimborsabili. L'attacco massiccio colpirà non meno di 800mila persone.

Il ministro dei Trasporti francese, Patrice Vergriete, ha parlato di "incendi dolosi, di incendi criminali". "Tutto indica che si tratta di incendi dolosi – ha detto – tutti gli elementi in nostro possesso dimostrano che gli atti sono volontari. La concomitanza delle ore, ritrovamenti di furgoni con persone in fuga, soprattutto nella zona Sud-Est, ritrovamenti di agenti incendiari sul posto", ha elencato il ministro spiegando che è in corso un'indagine. I sabotaggi sarebbero stati effettuati a Courtalain (rete atlantica), Croisilles (nord), Pagny-sur-Moselle (est) e Vergigny (per l'azione sventata sulla rete sud-est). Il Ministro ha aggiunto che le conseguenze sulla circolazione dei treni sono "molto gravi", con un treno su due partito verso il Nord, l'Est e la Bretagna e un treno su quattro "verso Bordeaux", in un fine settimana di crossover estivo e con l'apertura dei Giochi Olimpici.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO