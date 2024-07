Dove si svolge la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi: il percorso della sfilata

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Fiume Senna prima della cerimonia

Ci siamo: il grande giorno è arrivato. Questa sera a partire dalle 19.30 (ora italiana) il mondo intero assisterà alla monumentale Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, un evento a cui si è lavorato per anni, per renderlo il più grandioso possibile. E in effetti le premesse per una manifestazione iconica, ci sono tutte. La cerimonia quest'anno si svolgerà all'aperto, lungo la Senna e non nello stadio, come di tradizione.

La cerimonia di Apertura lungo la Senna

I primi progetti della Cerimonia inaugurale sono stati svelati tre anni fa e questa sera il mondo intero potrà osservare coi propri occhi il frutto di questo lungo e minuzioso lavoro. L'evento di quest'anno nasce nel segno della novità: è infatti la prima volta che si svolge all'esterno, al di fuori di uno stadio. La capitale francese si trasformerà per l'occasione in un vero e proprio teatro a cielo aperto, perché la tradizionale parata di atlete e atleti avrà luogo a bordo di barche che percorreranno la Senna all'ora del tramonto, passando accanto ai monumenti parigini più iconici. C'è solo un precedente simile, ma riguarda le Olimpiadi giovanili di Buenos Aires del 2018.

Un ponte lungo la Senna illuminato pochi giorni prima delle Olimpiadi

La scelta della Senna è fortemente simbolica: è il principale corso d'acqua della capitale francese, che andrà dunque a sostituire la tradizionale pista vista nelle altre edizioni. Le banchine faranno da tribune per gli spettatori, con le postazioni fotografiche installate sui ponti delle barche. Si prevede un'affluenza da record: a disposizione c'erano 222 mila biglietti gratuiti e 104 mila biglietti a pagamento. Circa un miliardo e mezzo di persone in tutto il mondo, invece, assisteranno all'evento in streaming. Per rendere il tutto ancora più magico, la coreografa della parata Maud Le Pladec ha previsto la presenza di centinaia di ballerini e artisti lungo il percorso, tutti vestiti con costumi unici realizzati da Daphne Burki, che movimenteranno il tutto.

Il percorso della parata

La parata è stata concepita anche come un omaggio a Parigi, una celebrazione della sua storia, della sua architettura. L'itinerario lungo la Senna partirà dal Ponte di Austerlitz, accanto al Jardin des Plantes; proseguirà poi verso ovest per 6 chilometri, passando sotto ponti storici e monumenti iconici come Notre-Dame, il Louvre, l'Esplanade des Invalides, il Grand Palais. In alcuni di questi si svolgerannoanche le gare. Nel giardino davanti alla Cattedrale di San Luigi e all'Hôtel des Invalides saranno ospitate due discipline: tiro con l'arco e maratona. Il Grand Palais ospiterà le gare di scherma e taekwondo. Sotto alla Torre Eiffel è stato costruito il Tour Eiffel Stadium: questa arena ospiterà le gare di beach volley. Pont d'Iéna, il ponte che collega la Torre Eiffel al Trocadéro, ospiterà gare di ciclismo su strada, triathlon, atletica, nuoto. Proprio il Trocadero farà da punto di arrivo del percorso, ai piedi dell'inconfondibile Torre Eiffel: qui verranno celebrati i protocolli ufficiali, con la tradizionale accensione della fiamma Olimpica. Solo a quel punto si potranno dichiarare ufficialmente aperti i Giochi di Parigi 2024.