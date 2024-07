Arrivano le extension per capelli fatte con le banane: sono naturali e resistono al calore

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Da qualche anno a questa parte sfoggiare dei capelli lunghissimi e fluenti è un vero e proprio trend, peccato che spesso non siano naturali: il più delle volte, infatti, vengono applicate delle extension per rendere le lunghezze extra. La cosa che in pochi sanno è che il prezzo di queste ciocche "fake" varia in modo considerevole a seconda del materiale in cui sono realizzate: le più onerose sono quelle in capelli umani, mentre quelle economiche sono sintetiche e non biodegradabili, nate dalla lavorazione di nylon, poliestere, acrilico o pvc. Sebbene queste ultime siano le più diffuse perché a buon mercato, nascondono innumerevoli rischi per la salute: possono irritare il cuoio capelluto, esponendolo a sostanze chimiche e metalli pesanti. Da una start-up dell'Uganda, però, è appena arrivata la soluzione: delle extension create con i materiali di scarto delle banane.

Come nascono le extension dalle banane

Si chiama Juliet Tumusiime ed è un'imprenditrice dell'Uganda che ha fondato la start-up Cheveux Organique, un'azienda che produce extension dalle fibre di banana. L'idea le è venuta durante la visita a una fattoria locale, dove si è resa conto dell'enorme quantità di materiali sprecati nel processo di coltivazione di questi frutti. Conoscendone le incredibile proprietà per il benessere della chioma, ha pensato bene di utilizzarne i gambi per dare vita a delle extension naturali al 100%. Come vengono prodotte? Attraverso delle apposite macchine vengono estratte le fibre da trattare: dopo essere state prima essiccate e poi pettinate, arrivano ad avere una consistenza simile a quella dei capelli. A differenza delle ciocche sintetiche, le extension create con le banane sono biodegradabili, durano a lungo e possono essere facilmente trattate e colorare. Non subiscono danni a contatto con l'acqua calda, con le creme e maschere districanti o con gli oli e resistono al calore fino a 400 gradi.

Le fibre di banana essiccate

Quanto costano le extension di banana

"La maggior parte delle persone non si rende conto di indossare della plastica sulla testa. La nostra missione è trasformare l'industria della bellezza offrendo alternative che siano vantaggiose per la salute e per l'ambiente. Vogliamo dare alle donne gli strumenti per prendere decisioni consapevoli su quali extension usare a seconda delle loro esigenze", ha spiegato l'imprenditrice. Le extension della sua azienda sono disponibili in tre tonalità: nere, marroni e bionde e vantano tutte morbidezza e lucentezza, così da poter essere perfettamente intrecciate e acconciate. Quanto costano? Considerando il fatto che prevedono un intenso lavoro di manodopera, il loro prezzo non è particolarmente economico: vengono vendute a 50 dollari ogni 150 grammi.