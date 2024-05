La spazzola più costosa del mondo che ha fatto impazzire il web: può valere fino a 380 euro

video suggerito

A cura di Annachiara Gaggino

La cura dei capelli è importante per molte persone, soprattutto per chi ha scelto di tenerli lunghi. Una folta chioma da sirena è sicuramente motivo di vanto per chi ha la fortuna di averla, ma necessita anche di molta cura. Infatti, se la lunghezza e lo spessore del capello sono in gran parte determinati da fattori genetici, si può agire per migliorarne la salute utilizzando prodotti adatti e facendo molta attenzione nel modo in cui vengono trattati. Ovviamente i prodotti più validi e famosi hanno anche dei costi importati, dai balsami alle creme, dalle federe in seta che dovrebbero ridurne la rottura durante la notte, alle spazzole più prestigiose. Quest'ultimo oggetto, infatti, è molto importante per la cura della propria chioma e può avere dei prezzi folli, è il caso di quella di Mason Pearson, marchio britannico virale sui social e utilizzata da chi vuole assicurarsi che i capelli non si spezzino.

La spazzola Mason Pearson

Quanto costa una spazzola di Mason Pearson

Amata dalle star, questa spazzola può costare fino a 380 euro. A seconda del modello che si preferisce si parte da una base di 120 euro, ci sono quelle di dimensioni ridotte e quelle più grandi e la base può essere sia in cellulosa che in legno, quest'ultima fa lievitare il prezzo. La caratterista principale di questo oggetto sono le setole di cinghiale, che rendono i capelli molto setosi. La Mason Pearson non spezza i capelli e li rende setosi, inoltre, dovrebbe trasportare in quantità ben equilibrata gli oli naturali presenti sulla cute verso le punte, andando così a riequilibrare le radici e idratare le lunghezze.