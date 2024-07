video suggerito

Qual è il make up trendy per l’estate: il trucco perfetto per ogni occasione dalla spiaggia all’aperitivo Mascara colorati, smalti fluo, gloss extra shimmer, ombretti glitterati: ecco i prodotti che non possono mancare nel beautycase delle vacanze. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Qual è il make up perfetto per l'estate, quindi trendy ma anche a prova di caldo? Abbiamo chiesto qualche dritta a Claudia Soare (@norvina), un nome di spicco all'interno del mondo beauty. Ha seguito le orme di sua madre Anastasia Soare, la fondatrice del noto brand Anastasia Beverly Hills, nato nel 1997. Oggi nell'azienda materna ricopre il ruolo di presidente e direttrice creativa, con una linea di cosmetici tutta sua. Da esperta del settore ha rivelato qualche segreto per il beauty case delle vacanze: quali sono i prodotti must have, quelli che proprio non possiamo dimenticare di mettere in valigia?

Il trucco per la spiaggia a prova di caldo

Per qualcuno è un reato, per altri un gesto irrinunciabile: la questione del make-up in spiaggia divide molto, ma su questo argomento Claudia Soare ritiene che non ci sia una regola univoca, valida per tutti. "Per me la risposta giusta è quella che ti fa sentire meglio; se truccarti ti fa sentire più sicura e rappresenta un modo per esprimere la tua creatività, perché no" ha detto. Ovviamente, un trucco da spiaggia richiede accortezze specifiche, rispetto a un trucco da città. Ancora di più, bisogna stare attenti perché si vanno a sfidare elementi come la sabbia, l'afa, il caldo, il sudore. Tutto questo mette a dura prova il make-up, col rischio di sbavature antiestetiche.

Instagram @anastasiabeverlyhills

Per truccarsi in spiaggia è meglio puntare su pochi prodotti, meglio se waterproof: immancabile è lo step di preparazione della pelle, con crema idratante e protezione solare. La matita occhi potrebbe dare vita al cosiddetto "effetto panda", ma sì a bronzer, abbondante gloss rimpolpante per le labbra, un velo di mascara e gel per tenere in ordine e ben ferme le sopracciglia. La cipria è il prodotto salvavita da tenere sempre con sé per fissare il tutto: "Ma non applicarne troppa durante i ritocchi" è il consiglio dell'esperta. Il fondotinta d'estate può essere sostituito con una BB cream più leggera, che però non garantisce la stessa coprenza: "Un pennello aiuta a sfumare per un look naturale e permette di non consumare troppo prodotto rapidamente".

Leggi anche Qual è la città che multa i turisti perché occupano la spiaggia con gli ombrelloni

Instagram @sheglam_official

Come essere cool per l'aperitivo al tramonto

Claudia Soare a proposito delle tendenze dell'estate 2024 ha elencato: "Pelle dall'aspetto naturale e baciata dal sole, blush dai look al tramonto a quelli scottati dal sole, sopracciglia naturali e piene, labbra lucide o sfumate con effetto soft-matte". Per un aperitivo in orario serale l'alleato irrinunciabile per un make-up cool e accattivante è l'illuminante. Questo prodotto garantisce un effetto decisamente glamour, andando ad enfatizzare alcuni punti del viso con strategici punti luce, per esempio sulla punta del naso o nel punto più alto dello zigomo, sotto al sopracciglio. L'effetto si intensifica ancora di più abbinandolo a blush e bronzer: lo scopo di questi prodotti è definire bene il volto, giocando con le ombre e con la profondità dei tratti somatici.

Instagram @mulaccosmetics

A proposito di profondità: chi vuole attirare l'attenzione può scegliere di puntare sugli occhi. In tal caso, l'esperta ha spiegato: "Utilizzare insieme finiture metalliche e opache crea un look dimensionale grazie al contrasto. Le finiture opache sono ideali per il contouring e la definizione, mentre le finiture metalliche sono perfette per accentuare e illuminare". Un prodotto utile, perfetto per chi ha poca manualità con gli ombretti, può essere il mascara colorato, che garantisce un effetto wow con poco.

Christian Louboutin

Viceversa, si può scegliere anche un focus sulle labbra: "È utile assicurarsi che le labbra siano idratate prima di applicare i prodotti. Puoi anche usare un primer per labbra per evitare che il colore sbavi. Per il gloss, non applicare troppo prodotto. Per il rossetto, un trucco professionale è fissare le labbra con della cipria libera prima di applicare il colore, per una maggiore durata". I colori di tendenza perfetti per l'estate sono il corallo e il fucsia.

Instagram @norvinacosmetics

Feste e party, l'imperativo è brillare

Per non passare inosservati alle feste in discoteca e ai party a bordo piscina, i fan dei look più eccentrici ed elaborati possono dare libero sfogo alla fantasia e alla creatività utilizzando strass, glitter, micro cristalli. Via libera a tutto ciò che permette di brillare, accentuato ancora di più da colori pop e fluo, che vivacizzano il tutto e lo rendono davvero irresistibile. Se si osa sugli occhi, meglio bilanciare con rossetto nude o un gloss. Per un effetto davvero extra shimmer, gli oli corpo sublimano l'abbronzatura e donano anche un effetto da vera diva, per far risaltare la pelle sotto le luci, rendendola setosa e brillante. Su pelle scura la nuance perfetta è quella bronzo o un caldo oro rosato.

Neonail

Le unghie si accendono coi colori pop

D'estate è il momento giusto per mettere da parte i colori più tradizionali e classici a vantaggio di qualcosa di più frizzante. Se nella stagione fredda ad andare per la maggiore sono rosso, mattone, burgundy d'estate si fanno avanti il corallo, il rosa shoking, il fucsia, il verde menta. I colori neon sono l'ideale per dare un tocco davvero vivido e stravagante: in commercio ne esistono anche alcuni che letteralmente si "accendono" al buio. Sì anche a decorazioni elaborate, disegni, effetto marble dall'effetto giocoso e super colorato.