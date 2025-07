Sagre ed eventi nel weekend del 12 e 13 luglio: cosa fare regione per regione

Il weekend è appena cominciato e con lui è arrivata anche la voglia di svagarsi, di divertirsi e di uscire. Complici le giornate calde e soleggiate tipiche dell’estate, in moltissimi ne approfittano per partire o per trascorrere qualche ora al mare ma cosa dire, invece, di coloro che rimangono in città? Per loro ci sono una serie di eventi originali ed esclusivi organizzati praticamente in ogni regione: ecco la lista dei festival, delle sagre e dei party che si tengono sabato 12 e domenica 13 luglio nelle varie parti d’Italia.

Gli eventi a Milano e in Lombardia del weekend del 12-13 luglio

A Milano e in Lombardia nel weekend vengono organizzati eventi di ogni genere, dalle sagre ai concerti, fino ad arrivare alle mostre d’arte. Sabato sera il capoluogo viene illuminato dalla Notte Rosa all’Idroscalo, una festa gratuita con musica anni ’90/00, street food e mercatini vintage, mentre, in occasione del progetto Milano è Viva, diversi quartieri sono animati da spettacoli teatrali e musica. Prosegue l’evento Estate al Castello che, sullo sfondo del Castello Sforzesco, nella serata di sabato propone uno spettacolo comico, domenica un concerto blues. Lo Spirit De Milan, invece, dà spazio prima allo swing e poi al jazz. Chi ha la possibilità di spostarsi può invece puntare sulla Sagra dello gnocco fritto a Bisuschio (VA), sulla Festa della Birra a Casalmaiocco o sul Rolling Truck Street Food Festival a Dervio.

Idroscalo, Milano

Yoga al tramonto e cinema in Piazza a Roma nel weekend del 12 e 13 luglio

Roma non è da meno in fatto di eventi imperdibili, da Caracalla Festival tra le rovine delle Terme al Rock in Roma che vede esibirsi Jamie XX e Lazza (rispettivamente sabato e domenica). Gli amanti dell'astrologia possono visitare il Circo Massimo che, in occasione del progetto Il Cosmo, diventa un planetario a cielo aperto (nella serata di domenica a partire dalle 21.30). Ci sono poi lo yoga al tramonto a Villa Celimontana domenica 13 luglio e il Cinema in Piazza a Trastevere, Monte Ciocci, Cervelletta. Spostandosi leggermente dalla capitale si può partecipare alla Sagra del Fallacciano a Bellegra, al Nettuno Street Food o al festival gastronomico-musicale Tradizioni di Campagna a Cave.

Terme di Caracalla

Campania teatro festival e gli eventi a Napoli sabato 12 e domenica 13 luglio

Coloro che trascorrono il weekend del 12-13 luglio a Napoli possono spaziare tra eventi culturali come il Campania Teatro Festival, percorsi immersivi come il Dinosaurs Experience alla Mostra d'Oltremare o visite guidate e street tour tra gli scavi di Pompei ed Ercolano e i Quartieri Spagnoli. Al Complesso Zeno di Ercolano c'è l'Amabilend, un festival in stile Coachella dove Martina Strazzer presenta la nuova collezione di gioielli, mentre a Baia Domizia, per la precisione all'Arena dei pini, si tiene il Kiss Kiss Way, concerto gratuito con gli artisti del momento, da Anna Tatangelo a Michele Bravi, fino ad arrivare a Sangiovanni e a Settembre. Chi ha la possibilità di spostarsi in Costiera non può perdersi il Ravello Festival con il concerto dell'Orchestra di Santa Cecilia (il 12 luglio).

Festival Amabiland a Ercolano

Eventi in Liguria, festival e concerti nel weekend del 12 e 13 luglio

Con l'estate entrata ormai nel vivo la Liguria viene animata da una serie di eventi esclusivi. Il 13 luglio a La Spezia comincia il Festival internazionale del Jazz, a Genova, per la precisione all'arena del Mare (Porto Antico), si esibisce Diodato (nel giorno 12 luglio), mentre a Chiavari domenica sera viene inaugurata l'iniziativa Not(t)e sotto le stelle, evento con musica e letture. Molte anche le sagre e gli eventi eno-gastronomici: a Cadimare c'è la Sagra del Muscolo (cozze), a Celle Ligure si tiene la Basilico Night, a Fontanegli la Sagra del Pansoto, una pasta ripiena della tradizione ligure.

La Spezia

Sagre ed eventi in Calabria il prossimo weekend

Chi trascorre il weekend del 12-13 luglio in Calabria ha la possibilità di spaziare tra gli eventi più svariati. A Reggio Calabria si tiene l'Ecojazz Festival con il concerto di Omar Sosa & Marialy Pacheco nella serata di sabato, a Scolacium (CZ) viene organizzato un omaggio a Pino Daniele in occasione del Festival Armonie d'Arte, mentre Cosenza viene illuminata dal Restart Live Fest (sabato c'è un omaggio ai Pink Floyd). Gli amanti del cibo, invece, possono fare visita alla Sagra del pesce a Pizzo Calabro o alla Sagra degli antichi sapori a Reggio Calabria. Nel parco della Sila, infine, sabato 12 luglio viene organizzato l'evento Transumanza, un percorso immersivo nella natura tra tradizione, pastorizia e biodiversità.