Royal Scotsman, l’iconico treno di lusso che attraversa la Scozia: i prezzi delle suite da 16mila euro a passeggero

Il treno di lusso Royal Scotsman offre degli itinerari nel cuore delle Highlands che permettono di scoprire il vero spirito scozzese: tra degustazione di whiskey, tour di castelli e proposte culinarie incredibili a bordo, l’ex Orient Express è un vero gioiello.

The Observation car, Royal Scotsman

Viaggiare in Scozia, e soprattutto nelle Highlands, significa attraversare montagne imponenti, vallate infinite, laghi e castelli ricchi di storia. È una terra in cui natura e storia si intrecciano continuamente, raccontando il carattere fiero e ribelle che da sempre contraddistingue il Paese. Per chi desidera vivere questi paesaggi da una prospettiva privilegiata esiste il Royal Scotsman, iconico treno di lusso oggi appartenente a Belmond e considerato uno dei più esclusivi al mondo. Spesso descritto come un vero hotel a cinque stelle su rotaia, il Royal Scotsman propone itinerari da 2 a 7 notti con partenza da Edimburgo e destinazione Highlands, isole e coste occidentali della Scozia, tra le quali la famosa Isola di Skye. Oltre agli spostamenti panoramici, il programma include escursioni nella natura, visite a distillerie e attività all’aria aperta come rafting e coasteering. Gli alloggi sono suddivisi in tre principali categorie: le suite, i cui prezzi partono da circa 16mila euro a persona, le cabine doppie e le cabine twin, disponibili a partire da circa 6.500 euro a persona.

The dining room, Royal Scotsman

La storia del Royal Scotsman

Nel maggio 2025 il Royal Scotsman ha celebrato un traguardo importante, i suoi primi 40 anni di attività. Il treno ha infatti iniziato a percorrere i binari scozzesi nel 1985, quando era composto da carrozze letto e tre carrozze ristorante progettate per ricreare l’eleganza delle grandi dimore di campagna dell’età edoardiana. Nel corso dei decenni è diventato una vera leggenda del turismo ferroviario di lusso, tanto da essere spesso considerato uno degli hotel su rotaia più esclusivi al mondo. Oggi fa parte della collezione di esperienze di lusso di Belmond e continua a trasportare i suoi ospiti attraverso le Highlands tra castelli, laghi e vallate, mantenendo intatto il fascino delle origini ma con comfort contemporanei.

Herion Carriage Grand Suite, Royal Scotsman

Dentro il treno di lusso che attraversa le Highlands

Salire sul Royal Scotsman significa entrare in un treno che sembra uscito da un’altra epoca. Gli interni sono caratterizzati da pannelli in mogano lucido, intarsi artigianali, dettagli in stile edoardiano e tessuti in tweed che richiamano la tradizione scozzese. Gli alloggi sono disponibili in versione doppia o twin e ci sono anche le suit: dispongono tutti di bagno privato con doccia e, per garantire agli ospiti il massimo riposo, il treno si ferma nelle stazioni durante la notte.

Twin Cabin, Royal Scotsman

L’esperienza gastronomica è uno dei punti di forza del viaggio. Nelle due iconiche carrozze ristorante Raven e Swift vengono serviti piatti gourmet preparati con ingredienti locali, dai prodotti della terra ai frutti di mare scozzesi. A completare i menu ci sono vini selezionati, liquori e oltre 50 varietà di whisky single malt. Il calendario include inoltre eventi speciali dedicati all’alta cucina: il 17 giugno 2026 gli ospiti possono partecipare a un viaggio firmato dallo chef pluripremiato Tom Kitchin, celebre per il suo ristorante di Edimburgo. Tra gli spazi più apprezzati c’è sicuramente la carrozza osservatorio, dotata di una veranda all’aperto dalla quale ammirare castelli, villaggi e vallate mentre il treno attraversa le Highlands. È il luogo ideale per degustare un whisky ascoltando musica dal vivo al termine della giornata. A bordo si trova anche la Dior Spa Royal Scotsman, una delle poche spa ferroviarie d’Europa, che propone trattamenti per viso e corpo in due cabine dedicate al benessere.

Gli itinerari tra Highlands, whisky e avventura

Il Royal Scotsman propone diversi itinerari con partenza da Edimburgo e durata da 2 a 7 notti. Tra i più richiesti ci sono il viaggio di due notti nelle Highlands, il percorso Western Scenic Wonders di tre giorni lungo le spettacolari coste occidentali della Scozia, il tour dedicato alle dimore storiche e ai giardini di quattro notti, il celebre itinerario del whisky sempre di quattro notti, il viaggio Clan, Castelli e Isole di cinque notti e il Grand Tour of Scotland, che in sette notti attraversa alcune delle zone più suggestive del Paese. Le attività incluse trasformano il viaggio in una vera esperienza immersiva nella natura scozzese. Gli ospiti possono visitare distillerie storiche e partecipare a degustazioni guidate di whisky, ma anche dedicarsi ad attività più sportive e immerse nella natura come rafting sui fiumi Garry, Orchy e Moriston. Non mancano escursioni nei Cairngorms per osservare i cieli stellati, passeggiate nella natura, tiri al piattello e persino bagni nelle acque dei laghi scozzesi per chi desidera vivere le Highlands nel modo più autentico possibile.