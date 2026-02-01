Qual è il castello scozzese che sembra uscito da una fiaba

Dunrobin Castle, Scozia

Nel cuore selvaggio delle Highlands scozzesi, dove le colline si affacciano su mari freddi e profondi e lil vento soffia incessantemente, i panorami sono tra i più particolari e suggestivi d’Europa. Le montagne spinose, le spiagge solitarie, le brughiere silenziose costellate di pecore e cervi: tutto qui sembra evocare un mondo antico e magico, dove storia, natura e folklore si intrecciano in modo armonioso. È in questo contesto straordinario che si erge Dunrobin Castle, una residenza signorile che richiama immediatamente i castelli delle fiabe, con le sue 189 stanze che dominano la costa settentrionale della Scozia. È una delle immagini simbolo delle Highlands, un luogo in cui la potenza dei paesaggi si riflette nell’architettura e nella storia di una famiglia che ha segnato profondamente la regione.

Storia e origine del castello più bello delle Highlands del nord

Dunrobin Castle ha radici antichissime che affondano nel Medioevo, con testimonianze della sua esistenza già nel 1401 come fortezza dei signori di Sutherland, una regione isolata e strategica delle Highlands. Le terre di Sutherland erano state acquisite all’inizio del XIII secolo e la presenza di una costruzione fortificata in questo luogo riflette l’importanza della famiglia nel controllo di queste vaste distese settentrionali.

Nel corso dei secoli, la struttura ha subito numerose modifiche e ampliamenti, evolvendosi da semplice fortezza medievale a imponente residenza signorile. Il momento di svolta per Dunrobin avvenne però nel XIX secolo, quando il castello fu ampiamente rimaneggiato dall’architetto Sir Charles Barry, celebre per aver progettato il Palazzo di Westminster a Londra. Barry trasformò la residenza in una dimora ispirata ai grandi châteaux francesi e ai loro giardini, con uno stile che evoca immediatamente le torri e le guglie delle fiabe.

Grazie a Barry, la casa signorile assunse l’aspetto elegante e scenografico che conosciamo oggi, mentre i giardini furono disegnati su modelli ispirati ai giardini di Versailles, con fontane e viali ordinati che si affacciano verso il mare. Anche la storia successiva di Dunrobin è ricca di trasformazioni, durante la Prima guerra mondiale la residenza fu infatti utilizzata come ospedale militare e tra il 1965 e il 1972 divenne invece una scuola per ragazzi prima di tornare alla sua funzione originaria di casa di famiglia. Oggi il Clan Sutherland continua ad abitare a Dunrobin, anche se il castello rimane aperto ai visitatori e ospita spesso eventi e mostre culturali.

L’architettura di Dunrobin Castle

Quello che colpisce immediatamente chi si avvicina a Dunrobin Castle è la sua forma, derivante da una fusione di elementi scozzesi e francesi che creano una struttura davvero suggestiva. È evidente che Sir Charles Barry si sia ispirato ai grandi castelli rinascimentali della Francia nella scelta delle torrette, delle mura ornate da finestre eleganti e delle composizioni interne delle stanze, anche se è riuscito comunque a mantenere un carattere tipicamente britannico e scozzese. Questo equilibrio tra stili rende Dunrobin un esempio unico di architettura romantica del XIX secolo nelle Highlands.

All’interno, sebbene molte delle decorazioni originali di Barry siano andate perdute a causa di un incendio nel 1915, il castello conserva il suo spirito secolare attraverso gli spazi restaurati da Sir Robert Lorimer, architetto scozzese che integrò dettagli in stile rinascimentale scozzese. La combinazione di sale di ricevimento, camere sontuosamente arredate e corridoi ricchi di ritratti di famiglia conferisce alla visita un senso di continuità storica e di vita aristocratica.

I giardini invece, concepiti da Barry e mantenuti con cura nel tempo, offrono un’esperienza unica dopo aver visitato gli spazi interni. I vasti prati, le fontane e i vialetti allineati sembrano davvero accompagnare il visitatore verso il mare e permettono quindi di comprendere appieno la connessione tra architettura e paesaggio che caratterizza questa residenza. Inoltre, un museo all’interno dei giardini custodisce collezioni di reperti etnografici, trofei di caccia e reperti archeologici, offrendo un interessante punto di vista sulle attività della famiglia Sutherland nel corso dei secoli.

Quando visitare Dunrobin Castle

Dunrobin Castle è aperto ai visitatori ogni anno dal 1 aprile al 31 ottobre. Durante i mesi più caldi, da maggio a settembre, il castello e i giardini sono aperti indicativamente dalle 10h00 alle 17h00, e i biglietti includono l’ingresso al castello, ai giardini e al museo. Tra le esperienze da non perdere ci sono le dimostrazioni di falconeria, che si tengono nei giardini e offrono uno sguardo sull’antica arte di addestrare i falchi, un’attività tipicamente medievale. Queste esibizioni, solitamente programmate due volte al giorno, permettono di vedere falchi e altri uccelli da vicino mentre volano sopra il prato e rispondono ai comandi del falconiere. Inoltre, la vicinanza alla costa e alle spettacolari vedute del Moray Firth rende Dunrobin un punto di partenza perfetto per esplorare gli angoli meno battuti delle Highlands settentrionali.