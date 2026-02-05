La Dolce Vita Orient Express: quanto costa il romantico itinerario per San Valentino

La Dolce Vita Orient Express

L'Orient Express evoca immediatamente atmosfere lussuose e ricercate: è un treno esclusivo dove fare un'esperienza unica. È il più famoso al mondo in fondo, un vero e proprio treno da sogno unico nel suo genere. Nato nel 1883, ha cessato definitivamente la sua attività nel 1977 a causa della crescente concorrenza dei trasporti aerei, per poi tornare in auge grazie alla Belmond Management Limited. Oggi i convogli sono stati ripristinati, organizzando tratte che fanno itinerari di grande bellezza.

Nel 2025 per esempio è stato inaugurato La Dolce Vita Orient Express. Il treno turistico di lusso made in Italy attraversa il Paese da nord a sud con focus sulle località di maggiore interesse culturale, storico ed enogastronomico. È caratterizzato da arredi sontuosi che celebrano il genio dei maestri del design italiano del XX secolo e lo stile di Giò Ponti, Nanda Vigo, Gae Aulenti e Osvaldo Borsani. Dietro c'è la visione degli architetti di Dimorestudio, studio di architettura e design fondato da Emiliano Salci e Britt Moran.

La Dolce Vita Orient Express

In occasione dell'imminente San Valentino, La Dolce Vita Orient Express ha pensato a un romantico viaggio esclusivo tra Roma e Verona: dalla Capitale alla leggendaria città di Romeo e Giulietta, dal Colosseo al celeberrimo balcone dei Capuleti. Si parte il 13 febbraio: a bordo è prevista una cena con specialità italiane firmata dallo chef stellato Michelin Heinz Beck, accompagnata da musica dal vivo. Il giorno successivo, dunque il 14 febbraio, è previsto l'arrivo, con tour alla scoperta del capoluogo veneto, per poi concludere la giornata a bordo con una cena speciale di San Valentino preparata nuovamente dallo chef stellato Michelin Heinz Beck, per tornare verso Roma. L'arrivo in città è previsto il 15 febbraio. Love is on the Rails è il nome di questo itinerario speciale da 3 giorni e 2 notti, andata e ritorno: il prezzo è di 7000 euro a persona.

Leggi anche I viaggi più insoliti da fare a San Valentino se vuoi evitare i soliti cliché

La Dolce Vita Orient Express

Ma non c'è solo San Valentino da festeggiare a febbraio: c'è anche il Carnevale. Ecco perché è nato anche Carnival Party, questo il nome del viaggio speciale organizzato dal 16 al 17 febbraio (2 giorni e 1 notte). Si parte da Roma alla volta di Venezia, con tappa intermedia a Siena. Ovviamente si tratta di un itinerario molto più colorato e festoso rispetto al precedente, che era il tripudio del romanticismo, del relax, dell'eleganza. Stavolta tutto è pensato in una chiave più giocosa. Si comincia nella Capitale con accoglienza privata presso il lounge La Dolce Vita.

La Dolce Vita Orient Express

Si prosegue a bordo con un pranzo gastronomico firmato da Heinz Beck per poi arrivare a Siena dove è possibile esplorare la città o partecipare a una selezione di esperienze culturali. Si entra poi nel vivo dell'esperienza a bordo del convoglio, con il ballo in maschera a bordo: maschere, musica dal vivo, piano bar, spettacoli e intrattenimento, tutto ispirato al Carnevale. La mattina seguente si arriva a Venezia, città pronta ad accogliere i passeggeri con la sua magia nel pieno dei festeggiamenti carnevaleschi.