stile e Trend
video suggerito
video suggerito

I viaggi più insoliti da fare a San Valentino se vuoi evitare i soliti cliché

Per scappare da feste commerciali o dalle solite cene noiose, San Valentino è l’occasione perfetta per fare un viaggio fuori porta, in località non sempre considerate romantiche.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
A cura di Elisa Capitani
0 CONDIVISIONI
Immagine

C’è chi prenota il solito ristorante a lume di candela e chi, invece, a San Valentino preferisce sparire. Niente menù fissi, niente peluche a forma di cuore, niente foto obbligate e, soprattutto, niente feste commerciali pensate solo per far spendere le persone. Quest’anno la festa cade di sabato e diventa quindi l’occasione perfetta per fare la cosa più romantica di tutte, partire. Un weekend lontano dalla routine, per condividere tempo e silenzio, scoprire un posto nuovo o riposare. Più che “celebrare l’amore”, viaggiare significa viverlo. Dalle Langhe alle Dolomiti, passando per la Transilvania, ecco alcune idee per un weekend romantico e di fuga da San Valentino.

Langhe, Piemonte

Un fine settimana tra le colline delle Langhe è l’opposto del romanticismo artificiale. Qui si cammina tra vigneti tradizionali, si dorme in piccoli agriturismi e si passa il pomeriggio tra degustazioni di Barolo e Barbaresco. Le cantine propongono visite per fare degustazioni, si possono assaggiare vini tipici piemontesi, specialità gastronomiche locali e conoscere la storia di una delle terre più belle d’Italia, patrimonio UNESCO. È un viaggio che profuma di tradizione e di vino, perfetto per preferisce l’intimità di un viaggio in stile dolce vita italiana, piuttosto che un calice di vino in un costoso ristorante in città.

Il paesaggio delle Langhe
Il paesaggio delle Langhe

Trieste, Friuli Venezia Giulia

Per le coppie che amano le città di confine, che uniscono quindi diverse lingue, culture e tradizioni, Trieste è una vera sorpresa. Elegante, malinconica, letteraria, con il mare a due passi. Si può fare colazione in un caffè storico, passeggiare sul Molo Audace, visitare il Castello di Miramare e perdersi tra librerie e botteghe vintage. D’inverno è meno affollata e più autentica, ideale per lunghe camminate e una gita fuori porta all’insegna della tranquillità.

Leggi anche
Dove si trova il “Canada d’Europa", il paese con castelli da fiaba e laghi turchesi
Castello di Miramare
Castello di Miramare

Transilvania, Romania.

Se l’idea di San Valentino vi fa venire l’orticaria, tanto vale spingersi dalla parte completamente opposta. La Transilvania, nel cuore della Romania, è perfetta per un weekend diverso dal solito, tra città medievali, castelli e paesaggi boscosi avvolti nella nebbia. Si può dormire a Brașov o Sibiu, entrambe raccolte e colorate, con piazze acciottolate e caffè intimi, e dedicare una giornata alla visita del Castello di Bran, legato alla leggenda di Dracula. D’inverno l’atmosfera è silenziosa, tranquilla, ideale per camminare mano nella mano natura selvaggia della Transilvania, fermarsi in una pasticceria locale e assaggiare il tipico Kürtőskalács, una pasta lievitata, croccante e caramellata, o rifugiarsi in una locanda calda e mangiarsi mici e sarmale.

Il Castello di Bran
Il Castello di Bran

Lubiana, Slovenia

Se si ha voglia di uscire dall’Italia senza affrontare voli lunghi, Lubiana è un’alternativa perfetta se non si vuole andare nella più gotica Transilvania. Piccola, verde, attraversata dal fiume Ljubljanica e piena di ponti e mercatini, si gira tutta a piedi o in bici. Tra musei, il castello di Lubiana, gallerie d'arte moderna e ristoranti contemporanei, l’energia è vivace e rilassata allo stesso tempo.

Lubiana, Slovenia
Lubiana, Slovenia

Dolomiti, Italia

Per chi sogna il freddo e la neve, la montagna resta una delle scelte più intime. Un piccolo chalet, una stanza in legno, una stufa accesa e magari una ciaspolata o una giornata sugli sci. Località come l’Alta Badia, la Val di Funes o l’Alpe di Siusi offrono panorami spettacolari e strutture accoglienti, lontane dalle grandi folle. Inoltre, in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 potrebbe essere interessante andare nei luoghi più belli situati tra le montagne e magari assistere a qualche competizione.

Dolomiti ampezzane
Dolomiti ampezzane
Viaggi
0 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
Beauty
Cos’è la dose marketing: sapevi che nei cosmetici alcuni ingredienti servono solo a scopo pubblicitario?
I segreti dei make-up di Bridgerton 4: come avere il viso naturale e luminoso di Sophie
I segreti dei make-up di Bridgerton 4: come avere il viso naturale e luminoso di Sophie
Perché Harper Beckham potrebbe essere l'erede dell'impero beauty di Victoria
Perché Harper Beckham potrebbe essere l'erede dell'impero beauty di Victoria
Il make-up del 2026 ha gli occhi in primo piano: addio nude, torna l'ombretto colorato
Il make-up del 2026 ha gli occhi in primo piano: addio nude, torna l'ombretto colorato
Unghie inverno 2026: i colori di tendenza e le manicure da imitare
Unghie inverno 2026: i colori di tendenza e le manicure da imitare
Cosa sono i grani di miglio e come distinguerli dai brufoli
Cosa sono i grani di miglio e come distinguerli dai brufoli
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
stile e Trend
api url views