I viaggi più insoliti da fare a San Valentino se vuoi evitare i soliti cliché

C’è chi prenota il solito ristorante a lume di candela e chi, invece, a San Valentino preferisce sparire. Niente menù fissi, niente peluche a forma di cuore, niente foto obbligate e, soprattutto, niente feste commerciali pensate solo per far spendere le persone. Quest’anno la festa cade di sabato e diventa quindi l’occasione perfetta per fare la cosa più romantica di tutte, partire. Un weekend lontano dalla routine, per condividere tempo e silenzio, scoprire un posto nuovo o riposare. Più che “celebrare l’amore”, viaggiare significa viverlo. Dalle Langhe alle Dolomiti, passando per la Transilvania, ecco alcune idee per un weekend romantico e di fuga da San Valentino.

Langhe, Piemonte

Un fine settimana tra le colline delle Langhe è l’opposto del romanticismo artificiale. Qui si cammina tra vigneti tradizionali, si dorme in piccoli agriturismi e si passa il pomeriggio tra degustazioni di Barolo e Barbaresco. Le cantine propongono visite per fare degustazioni, si possono assaggiare vini tipici piemontesi, specialità gastronomiche locali e conoscere la storia di una delle terre più belle d’Italia, patrimonio UNESCO. È un viaggio che profuma di tradizione e di vino, perfetto per preferisce l’intimità di un viaggio in stile dolce vita italiana, piuttosto che un calice di vino in un costoso ristorante in città.

Il paesaggio delle Langhe

Trieste, Friuli Venezia Giulia

Per le coppie che amano le città di confine, che uniscono quindi diverse lingue, culture e tradizioni, Trieste è una vera sorpresa. Elegante, malinconica, letteraria, con il mare a due passi. Si può fare colazione in un caffè storico, passeggiare sul Molo Audace, visitare il Castello di Miramare e perdersi tra librerie e botteghe vintage. D’inverno è meno affollata e più autentica, ideale per lunghe camminate e una gita fuori porta all’insegna della tranquillità.

Castello di Miramare

Transilvania, Romania.

Se l’idea di San Valentino vi fa venire l’orticaria, tanto vale spingersi dalla parte completamente opposta. La Transilvania, nel cuore della Romania, è perfetta per un weekend diverso dal solito, tra città medievali, castelli e paesaggi boscosi avvolti nella nebbia. Si può dormire a Brașov o Sibiu, entrambe raccolte e colorate, con piazze acciottolate e caffè intimi, e dedicare una giornata alla visita del Castello di Bran, legato alla leggenda di Dracula. D’inverno l’atmosfera è silenziosa, tranquilla, ideale per camminare mano nella mano natura selvaggia della Transilvania, fermarsi in una pasticceria locale e assaggiare il tipico Kürtőskalács, una pasta lievitata, croccante e caramellata, o rifugiarsi in una locanda calda e mangiarsi mici e sarmale.

Il Castello di Bran

Lubiana, Slovenia

Se si ha voglia di uscire dall’Italia senza affrontare voli lunghi, Lubiana è un’alternativa perfetta se non si vuole andare nella più gotica Transilvania. Piccola, verde, attraversata dal fiume Ljubljanica e piena di ponti e mercatini, si gira tutta a piedi o in bici. Tra musei, il castello di Lubiana, gallerie d'arte moderna e ristoranti contemporanei, l’energia è vivace e rilassata allo stesso tempo.

Lubiana, Slovenia

Dolomiti, Italia

Per chi sogna il freddo e la neve, la montagna resta una delle scelte più intime. Un piccolo chalet, una stanza in legno, una stufa accesa e magari una ciaspolata o una giornata sugli sci. Località come l’Alta Badia, la Val di Funes o l’Alpe di Siusi offrono panorami spettacolari e strutture accoglienti, lontane dalle grandi folle. Inoltre, in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 potrebbe essere interessante andare nei luoghi più belli situati tra le montagne e magari assistere a qualche competizione.