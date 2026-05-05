La trasformazione di Bad Bunny al Met Gala: invecchiato di 50 anni con rughe e capelli bianchi

Bad Bunny al Met Gala 2026

Il tema del Met Gala 2026 era "Fashion is Art". Come era prevedibile, gli invitati hanno rispettato il dress code proponendo le loro interpretazioni, creative e fantasiose, alcune particolarmente eccentriche e spettacolari. Tutti si sono concentrati sul valore artistico della moda, sulla centralità del corpo nell'arte come forma di comunicazione e di espressione vera e propria. Un corpo è per sua natura mutevole, mortale: porta i segni del tempo e ogni segno è la parte di un racconto più ampio, quello della vita di ciascuno. Bad Bunny ha scelto di affrontare proprio questo aspetto, col suo look.

Il cantante portoricano ha indossato un custom look Zara che ha disegnato lui stesso. Lo stesso brand lo aveva vestito anche per l'indimenticabile apertura del Super Bowl: un completo bianco, in quel caso. Stavolta è invece uno smoking nero con scarpe eleganti lucide e maxi fiocco al collo. Questo dettaglio è un omaggio a Bustle, opera di Charles James del 1947, esposta nella collezione permanente del Costume Institute. Ha aggiunto nel look gioielli Cartier e persino un bastone da passeggio, per dargli un'aria più da "vecchio".

Bad Bunny in custom Zara

Tutto il look, infatti, è incentrato sull'idea di "corpo che invecchia", che è anche una sezione della mostra "Costume Art". L'esposizione sarà aperta dal 10 maggio 2026 al 10 gennaio 2027, curata da Andrew Bolton. Il cantante si è avvalso dell'aiuto di Mike Marino, un professionista del make-up: è lo stesso truccatore che ha curato il look spettacolare di Heidi Klum. Lei al Met Gala si è trasformata in una statua di marmo iper realistica.

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Bad Bunny

Per Bad Bunny, invece, ha lavorato su qualcosa di diverso: con l'aiuto del trucco ha invecchiato Bad Bunny di almeno 50 anni. Tra lo stupore generale, ha sfilato mostrando una versione di sé decisamente più matura, un effetto ottenuto grazie anche a delle protesi sul viso. Marino ha ricreato ogni singola ruga, ogni singola macchia, proprio per dare l'idea di una pelle non più tonica, ma segnata dal tempo.