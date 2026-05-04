Met Gala, come fanno le star a tenere i look segreti fino al red carpet

Per quale motivo nelle ore che precedono il Met Gala non si ha nessuno spoiler sui look delle star? Perché usano tutte dei trucchi super originali per tenere nascoste le loro scelte di stile fino alla sfilata sul red carpet.

L'attesa è ormai quasi finita: questa notte al Metropolitan Museum of Art di New York andrà in scena il Met Gala 2026, l'evento più atteso dell'anno nel mondo della moda. Si tratta di una serata di beneficenza organizzata in occasione dell'inaugurazione della mostra primaverile del dipartimento, il cui obiettivo è raccogliere fondi per il Costume Institute del museo MET della Grande Mela. In ogni edizione, però, a farla da padrone non sono le opere d'arte ma le star. La retrospettiva di quest'anno si intitola Costume Art ed esplora la centralità del corpo vestito nella storia dell’arte, dunque tutte le celebrities invitate sono chiamate a rispettare il tema con dei look originali, sofisticati ed eleganti. In quanti, però, conoscono tutti i piccoli trucchi di cui si servono per tenere i loro abiti nascosti fino alla tradizionale sfilata sul red carpet?

Il red carpet del Met Gala è a "effetto sorpresa"

Il Met Gala è da sempre sinonimo di look audaci e sopra le righe e di sicuro anche quest'anno le star invitate all'evento riusciranno a sorprendere i fan con degli abiti unici nel loro genere. Prima dell'inizio della serata, però, è praticamente impossibile trovare qualche spoiler sugli attesi outfit, visto che sia le celebrities che i membri del loro staff sono attentissimi a tenere tutti i dettagli nascosti. Niente fit-check, niente reel sui preparativi e niente foto paparazzate fuori agli hotel: i partecipanti alla serata si tengono ben distanti dai riflettori fino all'arrivo sul red carpet, così da non rovinare l'effetto sorpresa e da attirare le attenzioni dei media durante la sfilata vera e propria.

Il trucco per nascondere i look delle star

Il trucco per nascondere il look delle star

Uno dei trucchi utilizzati per tenere nascosti i look delle star al Met Gala? A rivelarlo è stato un video social diventato virale (realizzato nelle scorse edizioni dell'evento), dove si mostra uno degli invitati che, accompagnato dai suoi assistenti, cammina circondato da appendiabiti tappezzati di carta coprente. Sulla sua testa, inoltre, sono stati aperti diversi ombrelli, così da impedire ai presenti di realizzare foto paparazzate dall'alto. L'unico piccolo dettaglio visibile sono le scarpe e le loro vertiginose zeppe. Nella didascalia della clip si legge: "Scatole! Ombrelloni! Non sai mai chi (o cosa) vedrai al Met Gala". Insomma, a quanto pare l'effetto sorpresa continua a essere il punto forte dell'evento newyorkese: chi sarà la star che questa notte riuscirà a lasciare tutti senza parole?