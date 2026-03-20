Meghan Markle torna sul red carpet: il suo look è un omaggio all’America (e a Lady Diana)

Meghan Markle è tornata sul red carpet, lo ha fatto in occasione dell’evento Champions for Children organizzato a Beverly Hills dall’Alliance for Children’s Rights. Cosa ha indossato per questa occasione speciale?

Da quando si è trasferita in America con il principe Harry, Meghan Markle ha ridotto drasticamente le sue apparizioni pubbliche, anche se è tornata sui social ed è diventata protagonista di serie tv e progetti inediti. Ieri, però, ha fatto una piccola eccezione, apparendo a sorpresa sul red carpet dell'evento Champions for Children organizzato a Beverly Hills dall'Alliance for Children's Rights, che si occupa dei diritti dei bambini e della protezione dei minori in affido. Non ha sfilato da sola, al suo fianco c'era l'amica storica (e fondatrice dell'organizzazione) Kelly McKee Zajfen con un meraviglioso pancione.

Chi ha vestito Meghan Markle sul red carpet

Cosa ha indossato Meghan Markle per il gran ritorno sul red carpet (avvenuto dopo la presunta rottura con Netflix)? Ha reso omaggio all'America, il suo paese di origine, affidandosi allo stilista simbolo degli Stati Uniti, Ralph Lauren. Ha infatti sfoggiato un suo elegantissimo abito da sera in seta cady, un modello a tubino lungo e con il bustier strapless che ha lasciato le spalle nude. Sebbene sembri total black, in realtà è in un blu navy scurissimo (colore che da sempre identifica la Royal Family inglese). Per completare il tutto ha scelto un paio di sandali dark con il tacco a spillo di Stuart Weitzman, uno dei brand preferiti di Meghan Markle.

Meghan Markle in Ralph Lauren

I gioielli d'oro di Meghan Markle

A fare la differenza nel look da red carpet di Meghan Markle sono stati i gioielli, tutti in oro giallo. Alle orecchie ha sfoggiato un paio di orecchini "a bottone", un modello vintage di Chanel, mentre al polso ha indossato alcuni dei suoi preziosi preferiti firmati Cartier, dal Love Bracelet total gold all'iconico orologio Tank Française, quello appartenuto a Lady Diana che ha ricevuto in dono dal marito Harry. Per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti legati in un raccolto messy, acconciatura ormai diventata il suo "tratto distintivo". Insomma, Meghan è tornata e ha dato l'ennesima prova di essere un'indiscussa icona fashion.