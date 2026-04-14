Meghan Markle, parte il viaggio in Australia con Harry: il primo look nasconde un omaggio a Lady Diana

Meghan Markle e il principe Harry hanno dato il via al loro viaggio in Australia, facendo tappa al Royal Children’s Hospital Melbourne, lo stesso che visitò anche la principessa Diana nel 1985. L’ex Duchessa non ha potuto fare a meno di rendere omaggio alla compianta principessa: ecco come.

Qualche ora fa il principe Harry e Meghan Markle hanno dato ufficialmente il via al loro viaggio in Australia, paese in cui sono tornati per la prima volta dopo il 2018, quando facevano ancora parte della Royal Family britannica. Ora le cose sono cambiate: si sono trasferiti stabilmente negli Stati Uniti, ritrovando la loro libertà e la loro indipendenza a debita distanza dagli obblighi reali. Nonostante ciò, continuano a sostenere delle importanti cause sociali e benefiche. La prima tappa del loro tour, infatti, è stata il Royal Children's Hospital Melbourne, lo stesso che visitò anche la principessa Diana nel 1985, dove hanno incontrato i piccoli pazienti e il personale sanitario. Cosa ha indossato l'ex Duchessa per questo appuntamento speciale?

Meghan Markle in blu navy, il colore dei Royals

Meghan Markle non ha lasciato nulla al caso in fatto di stile durante la sua visita in Australia, anzi, ha riempito il look di tributi e simboli molto particolari. Innanzitutto si è affidata Karen Gee, da sempre una delle sue stiliste preferite, questa volta scelta per le sue origini australiane. Per essere precisi, l'ex Duchessa ha indossato un abito a effetto scamiciata, con il bustier a girocollo decorato con due file di bottoni gold sul davanti e la gonna a ruota lunga fino alla caviglia. Neppure il colore sarebbe stato una casualità: Meghan ha puntato tutto sul blu navy, simbolo per eccellenza dell'eleganza reale, così da mettere in risalto il suo legame con la corte dei Windsor.

Abito Karen Gee

L'omaggio a Diana nascosto nel look

Per completare il tutto Meghan ha scelto un paio di pumps nere con il tacco a spillo di Dior e gli immancabili gioielli preziosi di Cartier, dal Love Bracelet in oro giallo al Gold Tank Française, l'iconico orologio regalatole da Harry e appartenuto alla principessa Diana. Per quanto riguarda i capelli, li ha portati legati in una coda di cavallo alta e tirata, mettendo così in risalto i lineamenti del viso e il make-up dai toni super naturali. Insomma, il viaggio in Australia di Meghan è cominciato tra omaggi alle eccellenze locali, tributi "reali" e ricordi della suocera che non ha mai conosciuto. Durante le prossime apparizioni pubbliche continuerà a nascondere numerosi simboli nei suoi look?