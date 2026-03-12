stile e Trend
video suggerito
video suggerito

Per partecipare al weekend tra donne organizzato da Meghan Markle bisogna spendere quasi 2mila euro

Meghan Markle volerà presto in Australia con Harry e ne approfitterà per diventare protagonista di un evento tutto al femminile. Quanto costa prendere parte al ritiro dedicato alla crescita personale?
Segui le notizie di Fanpage.it direttamente su Google.
A cura di Valeria Paglionico
0 CONDIVISIONI
Immagine

Il principe Harry e Meghan Markle non fanno più parte della Royal Family da diversi anni e vivono stabilmente in America con i figli Archie e Lilibet. Nel momento in cui appaiono in pubblico per eventi di gala, red carpet e viaggi istituzionali, vengono però ancora trattati come veri e propri reali, suscitando sempre un certo scalpore. Nei prossimi giorni, ad esempio, si parla di un nuovo "Royal Tour", visto che i due voleranno in Australia per alcuni impegni professionali e filantropici. Ad attirare le attenzioni dei media, però, è un evento in particolare a cui presenzierà Meghan: un weekend tra donne per favorire crescita personale, benessere e networking.

Cosa si farà durante il weekend con Meghan Markle

Durante il prossimo viaggio in Australia Meghan Markle sarà la grande protagonista di un weekend tutto al femminile organizzato a Sidney dalla società Besties, fondata da Jackie "O" Henderson e Gemma O'Neill. L'evento si chiama Her Best Life ed è un ritiro di 3 giorni che si terrà dal 17 al 19 aprile presso l'InterContinental Hotel di Coogee Beach, l'obiettivo? Riunire donne che vogliono diventare la versione migliore di loro stesse immergendosi in un percorso di crescita personale, benessere e networking, il tutto senza rinunciare al relax e al divertimento. L'appuntamento più atteso è quello di chiusura: una cena di gala a cui prenderà parte l'ex Duchessa, che salirà sul palco per avviare una conversazione live e informale con le ospiti.

InterContinental Hotel di Coogee Beach
InterContinental Hotel di Coogee Beach

I prezzi per partecipare al ritiro tutto al femminile

Il weekend australiano con Meghan Markle è un evento decisamente esclusivo, basti pensare al fatto che è aperto solo a 300 partecipanti. Quanto costa prendere parte all'esperienza? I biglietti partono da 2.699 dollari australiani, ovvero circa 1.650 euro, e includono due notti in una camera di hotel a 5 stelle, pasti accesso alla cena di gala con l'ex Duchessa e una serie di attività a tema, dagli incontri con gli psicologi alle sessioni di meditazione, fino ad arrivare ai momenti di socialità per favorire il confronto. Il pacchetto VIP da 3.199 dollari australiani (intorno ai 1.950 euro) permette, invece, di seguire l'incontro con Meghan dalle prime file, scattarsi una foto con lei e soggiornare in una stanza premium con vista sull'oceano.

Leggi anche
La nuova foto di Meghan Markle e Lilibet è in coordinato col cappello di paglia
InterContinental Hotel di Coogee Beach
InterContinental Hotel di Coogee Beach
Moda e lifestyle
0 CONDIVISIONI
Immagine
Fashion
Week
Guida alle tendenze Autunno/Inverno 2026-2027 dalle sfilate di Parigi
La sfilata Chanel spiegata in 7 look iconici: come Matthieu Blazy sta ridefinendo l'universo di Madame Cocò
La sfilata Chanel spiegata in 7 look iconici: come Matthieu Blazy sta ridefinendo l'universo di Madame Cocò
Le migliori sfilate della Paris Fashion Week e gli abiti più belli delle collezioni Autunno/Inverno 2026-2027
Le migliori sfilate della Paris Fashion Week e gli abiti più belli delle collezioni Autunno/Inverno 2026-2027
Le tendenze dalle sfilate di Milano
Le tendenze dalle sfilate di Milano
La New York Fashion Week in 20 outfit
La New York Fashion Week in 20 outfit
Alysa Liu alla conquista della moda: dopo le Olimpiadi vola a Parigi per le sfilate
Alysa Liu alla conquista della moda: dopo le Olimpiadi vola a Parigi per le sfilate
Miu Miu collezione Autunno/Inverno 2026-2027
Louis Vuitton collezione Autunno/Inverno 2026-2027
Balenciaga collezione Autunno/Inverno 2026-2027
Hermes collezione Autunno/Inverno 2026-2027
McQueen collezione Autunno/Inverno 2026-2027
Givenchy collezione Autunno/Inverno 2026-2027
Dior collezione Autunno/Inverno 2026-2027
Saint Laurent collezione Autunno/Inverno 2026-2027
Schiaparelli collezione Autunno/Inverno 2026-2027
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
stile e Trend
api url views