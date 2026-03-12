Per partecipare al weekend tra donne organizzato da Meghan Markle bisogna spendere quasi 2mila euro

Il principe Harry e Meghan Markle non fanno più parte della Royal Family da diversi anni e vivono stabilmente in America con i figli Archie e Lilibet. Nel momento in cui appaiono in pubblico per eventi di gala, red carpet e viaggi istituzionali, vengono però ancora trattati come veri e propri reali, suscitando sempre un certo scalpore. Nei prossimi giorni, ad esempio, si parla di un nuovo "Royal Tour", visto che i due voleranno in Australia per alcuni impegni professionali e filantropici. Ad attirare le attenzioni dei media, però, è un evento in particolare a cui presenzierà Meghan: un weekend tra donne per favorire crescita personale, benessere e networking.

Cosa si farà durante il weekend con Meghan Markle

Durante il prossimo viaggio in Australia Meghan Markle sarà la grande protagonista di un weekend tutto al femminile organizzato a Sidney dalla società Besties, fondata da Jackie "O" Henderson e Gemma O'Neill. L'evento si chiama Her Best Life ed è un ritiro di 3 giorni che si terrà dal 17 al 19 aprile presso l'InterContinental Hotel di Coogee Beach, l'obiettivo? Riunire donne che vogliono diventare la versione migliore di loro stesse immergendosi in un percorso di crescita personale, benessere e networking, il tutto senza rinunciare al relax e al divertimento. L'appuntamento più atteso è quello di chiusura: una cena di gala a cui prenderà parte l'ex Duchessa, che salirà sul palco per avviare una conversazione live e informale con le ospiti.

InterContinental Hotel di Coogee Beach

I prezzi per partecipare al ritiro tutto al femminile

Il weekend australiano con Meghan Markle è un evento decisamente esclusivo, basti pensare al fatto che è aperto solo a 300 partecipanti. Quanto costa prendere parte all'esperienza? I biglietti partono da 2.699 dollari australiani, ovvero circa 1.650 euro, e includono due notti in una camera di hotel a 5 stelle, pasti accesso alla cena di gala con l'ex Duchessa e una serie di attività a tema, dagli incontri con gli psicologi alle sessioni di meditazione, fino ad arrivare ai momenti di socialità per favorire il confronto. Il pacchetto VIP da 3.199 dollari australiani (intorno ai 1.950 euro) permette, invece, di seguire l'incontro con Meghan dalle prime file, scattarsi una foto con lei e soggiornare in una stanza premium con vista sull'oceano.

Leggi anche La nuova foto di Meghan Markle e Lilibet è in coordinato col cappello di paglia