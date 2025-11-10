Cosa ha indossato Meghan Markle per la festa di compleanno a tema 007 di Kris Jenner

Ieri sera Meghan Markle ha partecipato a due eventi super glamour a Beverly Hills, la cena di gala di Baby2Baby e il mega party per i 70 anni di Kris Jenner. Cosa ha indossato per l’occasione?

Il principe Harry e Meghan Markle si sono trasferiti stabilmente in America da diversi anni e hanno così ritrovato la loro totale libertà. Sono ormai lontani i tempi in cui dovevano rispettare i dettami del protocollo reale, ora appaiono in pubblico solo quando vogliono, meglio se per qualche evento super glamour. È proprio quanto capitato nelle ultime ore: dopo aver partecipato all'annuale gala charity di Baby2Baby, hanno fatto un salto allo spettacolare party per i 70 anni di Kris Jenner, tenutosi alla residenza di Jeff Bezos a Beverly Hills. Cosa ha indossato l'ex Duchessa per rispettare il tema 007?

Il look total black di Meghan Markle

A chi non è mai capitato di dover partecipare a due eventi dal differente mood nella stessa serata? Meghan Markle ha trovato la soluzione perfetta per evitare il cambio d'abito, mixando in modo impeccabile eleganza e sensualità. Si all'evento di gala di Baby2Baby di Paul Mitchell che al party extra lusso di Kris Jenner ha sfoggiato lo stesso look nero, colore associato per convenzione alla classe senza tempo. Ha abbinato un top a collo alto e con le maniche lunghe a una gonna lunga e drappeggiata in vita, un modello fasciante e con un maxi spacco laterale che ha lasciato le gambe in vista.

Meghan Markle all’evento di gala di Baby2Baby

Meghan Markle con gli accessori di lusso

Per completare il look in pieno stile "Bond girl" Meghan Markle non ha rinunciato a una serie di accessori super fashion, tutti firmati Aquazzurra, una delle sue Maison preferite. Ha abbinato al completo i sandali intrecciati col tacco a spillo alla clutch bag di camoscio, aggiungendo un tocco scintillante con un paio di pendenti a catena in oro giallo e topazio, i Love Link Earrings di Aquazzurra. Non è mancato un ulteriore dettaglio di lusso: il Love Bracelet di Cartier in oro giallo. Insomma, Meghan è riuscita a interpretare alla perfezione il tema 007 del party, il tutto senza rinunciare all'eleganza e alla rigorosità che da sempre la contraddistingue.

