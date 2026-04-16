Perché Meghan Markle in Australia ha indossato la t-shirt dedicata alle mamme

Meghan Markle ha partecipato alla Scar Tree Walk a Melbourne insieme al principe Harry e per l’occasione ha indossato un’adorabile t-shirt con la scritta Mama: qual è il suo significato simbolico?

Continua il viaggio in Australia del principe Harry e Meghan Markle, che sono tornati per la prima volta nel continente dopo aver detto addio alla Royal Family inglese. Dopo l'evento di "debutto", in occasione del quale l'ex Duchessa aveva reso omaggio alla principessa Diana, ieri i due hanno preso parte alla Scar Tree Walk a Melbourne, un'iniziativa che mette in luce la storia degli aborigeni australiani. Per l'occasione Meghan ha puntato tutto su un look super casual, distinguendosi per originalità con una t-shirt dedicata alle mamme. Qual è il significato simbolico dell'accessorio?

Il look casual di Meghan Markle

Per la Scar Tree Walk a Melbourne Meghan Markle ha lasciato nell'armadio gli abiti bon-ton e i tailleur rigorosi, ha preferito un adorabile look informale che può essere tranquillamente riciclato per la comune vita quotidiana. Ha abbinato un paio di jeans a vita alta di Rolla's a un trench color cammello di Friends with Frank (entrambi marchi australiani), completando il tutto con un paio di sneakers bianche di Frida Salvador. A fare la differenza è stata la t-shirt: un semplice modello bianco a maniche corte e a girocollo, decorato con un cuore con la scritta "Mama" al centro del petto. In questo caso non si tratta di un capo griffato: la maglia (il cui costo è di 34,40 euro) sostiene Alliance of Moms, un'organizzazione che aiuta le giovani donne in attesa di un figlio o i neo-genitori affidati al sistema di assistenza sociale di Los Angeles.

Il look casual di Meghan Markle

L'iniziativa per sostenere le mamme in difficoltà

L'organizzazione Alliance of Moms è co-fondata da Kelly McKee Zajfen, amica intima di Meghan Markle, diventata mamma per la seconda volta lo scorso marzo dopo aver perso il figlio di 9 anni a causa del Covid e della meningite virale. Le t-shirt All Mama, All Heart vogliono celebrare le figure materne che ogni giorno affrontano la vita con forza, coraggio e generosità, soprattutto il prossimità della Festa della Mamma. I proventi aiutano le giovani famiglie ad accedere a corsi di educazione genitoriale e di supporto per la salute mentale e alle risorse di cui hanno bisogno per guarire, crescere e prosperare. Meghan ha voluto sostenere l'iniziativa durante il suo viaggio in Australia, ricordando che, in un mondo dominato da guerre e cattiveria, le madri rimangono una indiscussa fonte di amore, casa, conforto e cura.