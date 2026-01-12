stile e Trend
La nuova foto di Meghan Markle e Lilibet è in coordinato col cappello di paglia

Meghan Markle si è servita dei social per mostrare un estratto della sua quotidianità: in quanti hanno notato la nuova foto con la piccola Lilibet?
A cura di Valeria Paglionico
Da qualche giorno a questa parte si parla molto del principe Harry e Meghan Markle: stando alle indiscrezioni, infatti, vorrebbero tornare in Inghilterra ma "alle loro condizioni", anche se al momento nulla è stato confermato. La cosa certa è che continuano a godersi la loro "normale" quotidianità statunitense fatta di impegni pubblici e dolci serate in famiglia. L'ex Duchessa, in particolare, si è servita del suo nuovo profilo social per fare un recap dei primi giorni di gennaio. Tra le foto postate ce n'è una in compagnia della piccola Lilibet, nella quale le due hanno sfoggiato degli adorabili look mini me.

Le nuove foto di famiglia di Meghan Markle

Al motto di "Gennaio, mese di reset e rituali", Meghan Markle sui social ha condiviso alcune foto scattate all'inizio di gennaio, mostrando tutto ciò che ha fatto per dare il via al 2026 con il piede giusto. Frutta secca, candele profumate accese, bigliettini scritti a mano e tazze di tè fumanti: l'ex Duchessa ha rivelato alcune delle cose che la rendono felice e rilassata nella normale vita quotidiana. Tra gli scatti non potevano mancare quelli "di famiglia", da quello in cui guarda Harry con sguardo sognante a quello inedito in compagnia della piccola Lilibet, la seconda figlia il cui nome è ispirato alla regina Elisabetta II.

I look mini me di Meghan Markle e Lilibet

Nonostante Lilibet Diana sia cresciuta in modo evidente, mamma Meghan continua a portarla in braccio. Il dettaglio che non è passato inosservato? Per la mattinata "bucolica" le due si sono vestite in coordinato, apparendo adorabili e affiatate. In primo piano c'è l'ex Duchessa con jeans, camicia bianca oversize e cestino di paglia tra le mani. Tra le sue braccia si riconosce Lilibet, vestita in total white con le gambe e i piedi nudi e sul capo un cappello di paglia super trendy (che indossa anche la mamma). In quante, come loro, seguono la moda dei look mini-me mamma e figlia? A prescindere dalla stagione, i completi coordinati sono sempre dolcissimi e glamour.

