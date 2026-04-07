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Il nuovo video dei figli di Harry e Meghan: Lilibet è una coniglietta, Archie ruba la borsa alla mamma

Il principe Harry e Meghan Markle a Pasqua sono rimasti nella loro casa californiana e hanno organizzato una caccia alle uova in giardino per i figli. Come sono diventati Archie e Lilibet?
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A cura di Valeria Paglionico
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Il principe Harry e Meghan Marke si sono trasferiti in America ormai da anni e non rimpiangono affatto la vecchia vita di corte fatta di obblighi e rigide regole del protocollo. Se i Royals, dunque, hanno trascorso la Pasqua tra banchetti in famiglia e apparizioni pubbliche a Windsor (in occasione della quale Kate Middleton e Charlotte si sono vestite coordinate), gli ex Duchi del Sussex sono rimasti lontani dai riflettori nella tranquillità della loro enorme villa a Montecito, in California. Meghan ne ha approfittato per condividere un nuovo video dei figli Archie e Lilibet: ecco come sono diventati.

La Pasqua casalinga di Harry e Meghan

Tra un video in cui nutriva le galline e un altro mentre raccoglieva le loro uova (con tanto di zoccoli ai piedi), Meghan Markle ha mostrato anche i suoi dolcissimi figli. In occasione della Pasqua ha organizzato una divertente caccia alle uova in giardino e, considerando gli enormi spazi della villa californiana, deve essere stata non poco divertente. I piccoli Archie e Lilibet sono stati immortalati mentre corrono nel verde alla ricerca dei loro "tesori" e sono apparsi decisamente più cresciuti rispetto all'ultima volta. Certo, la mamma ha evitato di riprenderli in viso ma tanto è bastato per far impazzire i fan. Il dettaglio che non può passare inosservato? Hanno entrambi ereditato i capelli rossi di papà Harry.

Archie e Lilibet alla ricerca delle uova in giardino

Cosa hanno indossato Archie e Lilibet nel giorno di Pasqua? Archie è apparso in versione "mini-ometto" con pantaloni lunghi, camicia in denim scuro e t-shirt bianca e ha aggiunto una borsa di paglia tipicamente estiva (probabilmente "rubata" alla mamma). Lilibet, invece, era perfettamente a tema Pasqua con un abitino rosa di lino e un cerchietto con le orecchie da coniglietto. La bimba non ha avuto paura di correre a piedi nudi tra i prati, a prova del fatto che in California le temperature sono già calde come a fine primavera. Insomma, Harry e Meghan sembrano davvero aver ritrovato la loro serenità: le loro feste lontane da corte sono state intime e super divertenti, proprio come quelle di tutte le famiglie "normali".

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Il principe Harry e sua moglie, Meghan Markle, hanno scelto di trascorrere una Pasqua tranquilla e lontana dai protocolli della famiglia reale. Nella loro residenza di Montecito, in California, hanno passato dei momenti di svago insieme ai figli Archie, sei anni, e Lilibet, quattro anni, come dimostrato da un video caricato sul profilo Instagram della Duchessa del Sussex. Nonostante il suo status, Meghan non ha esitato a mostrarsi mentre nutriva le sue galline con delle verdure o raccoglieva le loro uova, il tutto indossando degli zoccoli. Come raccontato dalla stessa ex attrice, la cura del pollaio è uno dei momenti più appaganti delle sue giornate.

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