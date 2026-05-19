L’anniversario di matrimonio di Harry e Meghan: le foto inedite dei brindisi e dei balli scatenati

Il principe Harry e Meghan Markle festeggiano oggi il loro ottavo anniversario di matrimonio. Sui social l’ex Duchessa ha condiviso una serie di immagini inedite del gran giorno, mostrandosi in compagnia del marito tra brindisi e danze scatenate.

Oggi, 19 maggio 2026, è una giornata davvero speciale per il principe Harry e Meghan Markle: esattamente otto anni fa diventavano protagonisti di un sontuoso e attesissimo Royal Wedding celebrato nella St George Chapel di Windsor. Complice il fatto che i due hanno rinunciato alla vita di corte, sembrano passati secoli da quel gran giorno ma a non essere cambiato è il legame indissolubile che li lega. Oggi sono genitori di due bambini, Archie e Lilibet, e continuano a essere innamoratissimi e affiatati. Sui social, però, hanno voluto ricordare l'evento storico che li ha resi marito e moglie: ecco le foto inedite realizzate durante le feste e i banchetti privati.

Le foto inedite del party post-matrimonio

A otto anni dal leggendario matrimonio a Windsor, Meghan Markle si è servita dei social per condividere alcune foto inedite della cerimonia che l'ha resa ufficialmente la moglie del principe Harry. Il primo album è stato dedicato al party post nozze, quello andato in scena nella serata del 19 maggio 2018, dove l'ex Duchessa aveva sfoggiato un elegante abito bianco di Stella McCartney con lo scollo all'americana.

Il party post–nozze

Gli unici scatti dell'evento fino ad oggi erano quelli che mostravano i novelli sposi in auto ma ora le cose sono cambiate. Durante i festeggiamenti serali lontani dai riflettori Meghan ed Harry si diedero a danze scatenate, baci appassionati e momenti di divertimento con gli amici più cari.

Harry e Meghan alla festa di matrimonio

Il "dietro le quinte" del Royal Wedding di Harry e Meghan

Il secondo album postato da Meghan per celebrare l'ottavo anniversario di nozze è stato dedicato al "dietro le quinte" della cerimonia a Windsor. Poco dopo il fatidico sì, i due si sono recati tra le sontuose sale del palazzo reale, lasciandosi andare a tenerezze e sguardi complici prima di posare per il ritratto ufficiale.

Il dietro le quinte del matrimonio reale

C'è Harry che "analizza" il bouquet della moglie, che va a controllare l'orlo del maxi strascico, che saluta con entusiasmo alcuni degli invitati, mentre Meghan è apparsa visibilmente emozionata con indosso l'abito da sposa di Givenchy realizzato su misura per lei. Durante il banchetto andato in scena in forma privata, inoltre, i due hanno fatto dei discorsi davanti a centinaia di invitati e hanno brindato con dei calici di champagne. Insomma, Harry e Meghan sono una coppia assolutamente "normale", soprattutto quando sono lontani dai riflettori, e ancora oggi si sentono più innamorati che mai.