William e Kate festeggiano l’anniversario col nuovo ritratto: a piedi nudi sul prato con figli e cane

Il principe William e Kate Middleton hanno festeggiato ieri i 15 anni di matrimonio e per l’occasione hanno condiviso sui social un inedito ritratto di famiglia. Niente formalità o abiti bon-ton, hanno posato a piedi nudi tra i prati con figli e cane.

Ieri per il principe William e Kate Middleton è stata una giornata da ricordare: hanno festeggiato il loro 15esimo anniversario di matrimonio, ricordando il fatidico giorno in cui hanno pronunciato il fatidico sì nell'abbazia di Westminster. Era il 29 aprile 2011 quando i due divennero protagonisti del Royal Wedding più sontuoso degli ultimi decenni e da allora non si sono più lasciati, neppure nei momenti più difficili della loro vita e della monarchia. Per celebrare al meglio la ricorrenza sui social hanno condiviso un nuovo ritratto ufficiale, proprio come richiesto dalla tradizione reale. Niente scatti patinati, look formali e pose plastiche, la coppia ha posato a piedi nudi tra i prati in compagnia dei figli e del cane, a prova del fatto che hanno dato vita a una meravigliosa famiglia grazie all'amore che li lega.

Il ritratto che rompe il protocollo

Così come per tutti i festeggiamenti e le ricorrenze reali, anche in occasione dell'anniversario di nozze William e Kate hanno condiviso sui social un inedito ritratto. I due, però, hanno pensato bene di "rompere" il protocollo, evitando ancora una volta gli scatti formali e posati. Sul loro profilo ufficiale hanno condiviso una meravigliosa foto di famiglia, dove sono apparsi in versione "Dawson's Creek" in compagnia dei figli George, Charlotte e Louis e del loro cagnolino. Sono stesi su un prato a piedi nudi, sorridono, si abbracciano e si godono il relax sotto i raggi del sole, proprio come una famiglia "normale". Niente abiti bon-ton, niente pose plastiche e niente tiare di diamanti: i principi del Galles hanno voluto celebrare il loro amore con spontaneità e semplicità.

Chi ha fotografato i principi del Galles nel nuovo ritratto di famiglia

Sebbene spesso sia stata Kate Middleton in persona a realizzare i ritratti ufficiali condivisi sui social, questa volta si è dovuta affidare a Matt Porteous, il fotografo reale che di recente aveva immortalato anche Louis per il suo compleanno. Per quale motivo la coppia royal ha scelto proprio questa foto per festeggiare il 15esimo anniversario di matrimonio? Innanzitutto ha voluto celebrare il valore della famiglia, che non sarebbe altro che il frutto del proprio amore. Come se non bastasse, i due si sono lasciati definitivamente alle spalle uno dei momenti più difficili della loro vita e con la foto hanno sottolineato per l'ennesima volta che alla fine dei conti i titoli, gli abiti griffati e le tradizioni principesche sono solo formalità, l'unica cosa davvero importante è l'affetto dei cari.