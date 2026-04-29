L’anniversario di William e Kate: la principessa rischiò di non indossare la tiara al matrimonio

Oggi, 29 aprile 2026, è una giornata davvero speciale per il principe William e Kate Middleton: esattamente 15 anni fa sono diventati marito e moglie, dando il via a quella che ancora oggi viene definita una vera e propria favola moderna. Lui erede al trono britannico, lei borghese che è riuscita a entrare a far parte della corte dei Windsor: insieme hanno dimostrato che l'amore riesce a vincere su tutto, anche sui "limiti di classe". Il Royal Wedding andato in scena nell'abbazia di Westminster nel 2011 è stato uno dei più sontuosi e seguiti della storia inglese, tanto che ancora oggi non se ne può fare a meno di parlare. In quanti, ad esempio, sanno che la principessa ha rischiato di non indossare la tiara di diamanti storica?

Cosa voleva indossare Kate Middleton al posto della tiara

Nonostante siano passati 15 anni dal matrimonio di William e Kate, sono ancora moltissime le indiscrezioni che emergono sul loro grande giorno. Trasmesso live da molte televisioni nazionali e internazionali, ha rappresentato un evento storico per la monarchia britannica e, almeno all'apparenza, si è svolto senza intoppi e imprevisti. La verità, però, è ben diversa. Innanzitutto la principessa ha rifiutato di essere portata in chiesa a bordo della carrozza reale tradizionale, poi, come se non bastasse, ha anche rischiato di non indossare la tiara di diamanti richiesta dal protocollo reale. Il motivo è molto semplice: all'epoca Kate non conosceva le rigide regole del protocollo, dunque aveva intenzione di completare il suo look bridal con una sorta di corona di fiori, così da sottolineare le sue origini "bucoliche" (è infatti cresciuta nella campagna del Berkshire).

La storia della tiara Halo di Cartier

Kate Middleton nel giorno del Royal Wedding ha cambiato idea sugli accessori da indossare sull'altare, mettendo da parte la corona di fiori e rispettando la tradizione reale. La scelta è ricaduta sull'iconica tiara Halo di Cartier, un meraviglioso gioiello intriso di storia reale, caratterizzato da 739 diamanti taglio brillante e 139 diamanti taglio baguette. Le sue origini risalgono al 1936, anno in cui re Giorgio VI la commissionò per sua moglie, la Regina Madre. Negli anni successivi passò in eredità alla regina Elisabetta II, che la ricevette come regalo per i suoi 18 anni. Insomma, il "qualcosa di vecchio" nell'outfit da sposa di Kate Middleton è stato tutt'altro che rovinato e retrò.