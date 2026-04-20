L’insolita richiesta di Kate Middleton nel giorno del matrimonio, che mandò nel panico lo staff reale

Il Royal Wedding di William e Kate è stato uno degli eventi più romantici della monarchia inglese ma la cosa che in pochi sanno è che all’ultimo minuto c’è stato un imprevisto: la principessa fece una richiesta che mandò nel panico lo staff reale.

Sono passati quasi 15 anni dal sontuoso Royal Wedding del principe William e Kate Middleton ma, complice il fatto che è stato tra gli eventi più belli e romantici della monarchia inglese, ancora oggi se ne continua a parlare. La preparazione della cerimonia tenne impegnato lo staff di corte per interi mesi e alla fine il risultato fu spettacolare, dall'ingresso a Westminster alla sfilata in carrozza, fino ad arrivare al banchetto che si è tenuto lontano dai riflettori e ai festeggiamenti post ricevimento (con tanto di secondo abito della sposa). La cosa che in pochi sanno è che ci fu un imprevisto dell'ultimo minuto che rischiò di rovinare davvero tutto: Kate Middleton fece una richiesta davvero fuori dal comune.

Perché Kate Middleton non arrivò in carrozza a Westminster

L'esperto reale Russel Myers ha appena pubblicato il suo nuovo libro che si intitola William e Catherine, la nuova era della monarchia: i retroscena. Al suo interno racconta un inedito aneddoto sul matrimonio della coppia reale, lasciando letteralmente senza parole i sudditi. Kate, nata borghese, non era ancora abituata alla vita da principessa e nel giorno delle nozze, proprio poco prima di apparire in pubblico, annunciò di non voler raggiungere Westminster a bordo della tradizionale Glass Coach trainata da cavalli (ovvero la carrozza che in precedenza avevano usato anche Diana e la regina Elisabetta nella data delle nozze). Il motivo di questa richiesta? Kate non solo voleva che il suo grande giorno fosse più "moderno", non credeva neppure che l'occasione richiedesse tanta sontuosità (all'epoca, infatti, non conosceva ancora il significato delle antiche tradizioni reali).

La storia dell'auto usata da Kate Middleton al Royal Wedding

Lo staff reale, sebbene in un primo momento fosse rimasto spiazzato, alla fine riuscì a gestire l'imprevisto: Kate Middleton, meravigliosa in abito da sposa, raggiunse l'abbazia di Westminster a bordo di un'auto guidata dal padre Michael. Di che auto si trattava? Della Rolls-Royce Phantom VI, donata a Elisabetta II nel 1977 in occasione del suo Giubileo d’argento. Pochi mesi prima, nel dicembre 2010, il veicolo era stato però preso d'assalto da un gruppo di vandali mentre Carlo e Camilla erano a bordo, era stato imbrattato con vernice bianca e aveva un finestrino posteriore rotto. Inizialmente, dunque, la richiesta di Kate generò il panico a palazzo, visto che in molti credevano che il veicolo fosse ancora indisponibile. Poche settimane prima, invece, era stata messa a nuovo (con tanto di vernice bordeaux realizzata appositamente per la casa reale) ed era prontissima per accompagnare la futura regina all'altare.